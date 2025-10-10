El territorio mexicano está bajo el efecto de varios fenómenos meteorológicos, lo que está provocando fuertes lluvias en varios estados del país como San Luis Potosí, Hidalgo, Guerrero, Veracruz y Oaxaca.

En el caso de San Luis Potosí, las intensas lluvias provocadas por una vaguada monzónica en el Pacífico sur mexicano ocasionaron el desbordamiento de ríos, inundaciones severas y múltiples afectaciones en distintos municipios de la región de la Huasteca Potosina.

Por ejemplo, en Ciudad Valles las lluvias dejaron incomunicado el centro con el poniente del municipio, luego de que el nivel del agua cubriera por completo el malecón y el puente de la colonia Juárez.

En Ciudad Valles, San Luis Potosí, el nivel del agua cubrió por completo el malecón y el puente de la colonia Juárez. Foto: Especial

Lee también Tormenta tropical Raymond provocará lluvias torrenciales hasta el domingo 12 de octubre; autoridades vigilan presas y ríos

Mientras que en Axtla de Terrazas el río superó los ocho metros de su cauce normal y se desbordó a la altura de la cabecera municipal. El libramiento y los accesos vehiculares quedaron completamente cerrados. El agua alcanzó incluso las inmediaciones del jardín principal, lo que obligó a evacuar a varias familias del primer cuadro de la ciudad.

En el municipio de Tamazunchale, habitantes del Barrio San Rafael, de la calle 16 de Septiembre y del Callejón Tatiano reportaron que el agua ingresó a sus viviendas, por lo que los cuerpos de emergencia trabajaron intensamente para retirar escombros y auxiliar a las familias damnificadas.

Lo mismo ocurrió en Tanquián de Escobedo, donde tres viviendas resultaron dañadas y se llevó a cabo la evacuación de 30 familias y cinco adultos mayores, quienes fueron trasladados a la Casa Ejidal, habilitada como refugio temporal.

Lee también Cinco estados, en alerta; se registran lluvias intensas

La intensidad de las lluvias llevó a las autoridades a suspender clases este jueves y hasta nuevo aviso en los municipios de Coxcatlán, Matlapa, Tampamolón, Xilitla, Tamazunchale, Axtla de Terrazas, Huehuetlán, Aquismón y Tanquián.

En el estado de Hidalgo las fuertes lluvias provocaron que la Secretaría de Educación Pública estatal suspendiera las clases en todos los niveles hasta el próximo lunes 13 de octubre.

Esto derivado de las lluvias intensas registradas en la entidad, que dejaron 88 derrumbes, 24 deslaves, 77 anegaciones y 51 árboles caídos, así como dos personas muertas.

Lee también Gobernador de Hidalgo llama a extremar precauciones ante pronóstico de lluvias muy fuertes a torrenciales

Las afectaciones abarcan la mayor parte del territorio. Sin embargo, el incidente más grave ocurrió en Acaxochitlán, en las curvas de La Herradura, en el lugar conocido como Venta Quemada, donde un árbol colapsó sobre un automóvil y provocó la muerte de dos de sus tripulantes, mientras que dos menores fueron rescatados y trasladados al Hospital General de Tulancingo.

Además, elementos de Protección Civil, Seguridad Pública y Bomberos rescataron a una persona que quedó atrapada en un dren pluvial en el fraccionamiento Paseo de Chavarría de Mineral de la Reforma.

Asimismo, se reportó el cierre de la carretera en el municipio de Juárez Hidalgo debido a un deslave, así como en Tepehuacán, específicamente en la localidad de Acoxcatlán, donde un deslizamiento obstruyó el paso a la altura de la comunidad de Teyahuala.

Lee también Tras intensas lluvias, activan Plan DN-III en zona norte de Veracruz

En Veracruz, las lluvias golpearon la franja que va desde Nautla hasta Pánuco, provocando deslaves en carreteras federales, estatales y autopistas. Docenas de caminos rurales también se vieron afectados, lo que dejó ayer a varias poblaciones incomunicadas.

Tormenta Raymond

Este jueves se formó la tormenta tropical Raymond en las costas de Guerrero, que se desplazará de forma rápida frente a las costas del Pacífico. Este jueves, las lluvias provocaron inundaciones, el arrastre de automóviles y la caída de árboles en distintos municipios de Guerrero.

El impacto más fuerte fue en el municipio de Zihuatanejo, en la Costa Grande. Ahí las lluvias inundaron las calles del centro, en el primer cuadro de la ciudad el agua subió a 50 centímetros.

El agua se metió en vehículos, comercios y casas; la corriente tumbó motocicletas. En varias colonias las corrientes de agua inundaron calles, y arrastraron automóviles.

Lee también Ante temporal de lluvias fuertes, suspenden actividades turísticas en la Costa de Oaxaca

En la colonia Vicente Guerrero la corriente arrastró un taxi que quedó inundado en media calle; el conductor logró salir del vehículo y ponerse a salvo.

En Acapulco, la Capitanía del Puerto suspendió la navegación; un crucero optó por no detenerse en el puerto y seguir su ruta.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, Raymond se mantendrá como tormenta tropical y podría impactar la península de Baja California el sábado.