Más Información

Sheinbaum: Pese a adeudos, farmacéuticas deben de cumplir con la entrega de medicamentos; "no hubieran concursado", dice

Sheinbaum: Pese a adeudos, farmacéuticas deben de cumplir con la entrega de medicamentos; "no hubieran concursado", dice

Comparece canciller De la Fuente en el Senado; destaca retorno de connacionales retenidos en Israel

Comparece canciller De la Fuente en el Senado; destaca retorno de connacionales retenidos en Israel

Sheinbaum se reunirá en Palacio Nacional con integrantes del Foro Económico Mundial; presentará el Plan México

Sheinbaum se reunirá en Palacio Nacional con integrantes del Foro Económico Mundial; presentará el Plan México

Van por 14 mandos de La Barredora; son objetivos prioritarios

Van por 14 mandos de La Barredora; son objetivos prioritarios

Venezuela realiza ejercicios sobre la hipótesis de una "agresión militar" de Estados Unidos

Venezuela realiza ejercicios sobre la hipótesis de una "agresión militar" de Estados Unidos

Ssa anuncia que vacuna BCG estará disponible en 15 días; se encontraba en desabasto

Ssa anuncia que vacuna BCG estará disponible en 15 días; se encontraba en desabasto

Las intensas lluvias que se registran casi en todo el podrían provocar encharcamiento e inundaciones pluviales, crecida de ríos/arroyos de respuesta rápida y deslaves, deslizamientos de tierra y derrumbes.

La Secretaría de Protección Civil de Veracruz, entidad que suspendió actividades escolares en sus 212 municipio, emitió una alerta ante los posibles efectos de las precipitaciones pluviales.

La dependencia destacó que el temporal también podría provocar destechamiento de casas, caídas de árboles, anuncios, espectaculares, así como suspensión de servicios estratégicos.

Lee también

Los pronósticos establecen que en las próximas 24 a 72 horas se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en el estado de Veracruz.

Acumulados estimados en 24 horas de 10 a 30 milímetros por metro cuadrado de manera general en el estado y máximos que pueden superar 150.

Se prevé viento dominante del Noroeste y Norte con velocidades de 30 a 45 kilómetros por hora y rachas de 55 a 70, principalmente en las costas norte y centro este miércoles 8, decreciendo mañana.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses