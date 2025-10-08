Las intensas lluvias que se registran casi en todo el territorio veracruzano podrían provocar encharcamiento e inundaciones pluviales, crecida de ríos/arroyos de respuesta rápida y deslaves, deslizamientos de tierra y derrumbes.

La Secretaría de Protección Civil de Veracruz, entidad que suspendió actividades escolares en sus 212 municipio, emitió una alerta ante los posibles efectos de las precipitaciones pluviales.

La dependencia destacó que el temporal también podría provocar destechamiento de casas, caídas de árboles, anuncios, espectaculares, así como suspensión de servicios estratégicos.

Los pronósticos establecen que en las próximas 24 a 72 horas se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en el estado de Veracruz.

Acumulados estimados en 24 horas de 10 a 30 milímetros por metro cuadrado de manera general en el estado y máximos que pueden superar 150.

Se prevé viento dominante del Noroeste y Norte con velocidades de 30 a 45 kilómetros por hora y rachas de 55 a 70, principalmente en las costas norte y centro este miércoles 8, decreciendo mañana.

afcl/LL