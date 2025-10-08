Pachuca.- La Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Hidalgo destacó que se esperan lluvias muy fuertes a torrenciales en el estado, sobre todo en la zona del Altiplano, Sierra Alta y Sierra Baja.

De acuerdo con esta dependencia, las condiciones climáticas están asociadas a la entrada de nubosidades de ambos litorales que afectarán también las principales cuencas de esta entidad, como son Moctezuma, Valle de México y Balsas.

Ante ello, se hizo un llamado a la población a evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas, retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y la lluvia, así como tener a la mano una mochila de emergencia y guardar documentos importantes en bolsas de plástico.

También se pidió que, si no es necesario salir a carretera, se abstengan de hacerlo. La Subsecretaría de Protección Civil mantiene un monitoreo permanente debido a las afectaciones que las lluvias podrían dejar en esta entidad.

Foto: Especial

En tanto que, ante las intensas lluvias registradas desde el día de ayer, en la región Otomí-Tepehua se han registrado varios derrumbes, principalmente en el tramo Tenango-Tulancingo, así como en San Bartolo y El Potrero.

Las autoridades de Protección Civil de las demarcaciones mantienen trabajos de limpieza en varios tramos carreteros y pidieron a la población extremar precauciones debido a la posibilidad de nuevos deslizamientos ante la humedad generada.

De igual manera, en Pisaflores se informó de un derrumbe que mantiene cerrada una parte de la carretera, a la altura de la comunidad de El Banco, por lo que elementos de la Guardia Nacional acordonaron la zona ante el desprendimiento continuo de rocas.

Por su parte, el gobernador Julio Menchaca Salazar hizo un llamado a la población a extremar precauciones debido a que si bien el huracán Priscila no impactará de manera directa esta entidad, sí se esperan lluvias intensas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL