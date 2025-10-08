La Comisión Nacional del Agua (Conagua) previó un temporal muy fuerte de lluvias generalizadas en Oaxaca, algunas localmente intensas en la Costa, zonas montañosas de la Cuenca del Papaloapan, Sierra Sur y Sierra de Juárez.

En la Costa, advirtió, es posible la presencia de turbonadas mar adentro y oleaje elevado; mientras que en zonas serranas se tienen lloviznas persistentes desde el amanecer de hoy.

En Puerto Escondido ya se suspendieron las actividades turísticas, y los pescadores iniciaron con el resguardo de sus embarcaciones ante el incremento del oleaje.

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) detalló que esto se deriva de la interacción de una zona de baja presión con potencial alto para desarrollo ciclónico frente a las costas de Oaxaca y Chiapas, inmersa en la vaguada monzónica; y de una segunda baja presión sobre la sonda de Campeche, apoyada por una vaguada en niveles medios y altos de la troposfera.

Lee también Tormenta tropical "Jerry" provoca intensas lluvias en Puebla; suspenden clases en 64 municipios

Y de acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Conagua, en la Costa es posible la presencia de turbonadas mar adentro y oleaje elevado; mientras que, en zonas serranas se tendrán lloviznas persistentes desde el amanecer, asociadas con nieblas muy densas durante la mayor parte del día.

La Coordinación Estatal de Protección Civil solicitó a los municipios de las regiones Istmo de Tehuantepec, Costa, Cuenca del Papaloapan, Sierra Sur y Sierra de Juárez a instalar sus Consejos Municipales de Protección Civil, y a declararse en sesión permanente para la atención y seguimiento del temporal de lluvias que se prevé para este miércoles, jueves y viernes.

Asimismo, solicitó a las localidades activar y aplicar sus Planes Municipales de Contingencia, con el fin de prevenir riesgos y garantizar la seguridad de la población ante posibles afectaciones por las precipitaciones, deslaves, crecidas de ríos y encharcamientos.

"La dependencia hace un llamado para que, en coordinación con las autoridades educativas locales, se evalúen las condiciones de riesgo y, en caso de ser necesario, se determine la suspensión de clases, priorizando la integridad de niñas, niños y adolescentes".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL