Nuevo horizonte para Encinas; va como representante ante la OEA

Identifican a dos fallecidos de explosión de pipa en Iztapalapa; Fiscalía de la CDMX localiza a una de las familias

Atentado contra Ciro Gómez Leyva: entre extorsionadores y homicidas, ellos son los detenidos y sentenciados por el caso

Pemex otorga contrato a Grupo Carso; perforará hasta 32 pozos en Ixachi por casi 2 mil mdd

NFL: Tyreek Hill sufre escalofriante lesión en el partido entre los Dolphins de Miami y los Jets de Nueva York

Claves de la disputa fiscal entre diputados y electrolitos orales; impuesto a Electrolit generaría 5 mil mdp, señalan

Las que cayeron durante las primeras horas de este lunes en la región de Los Altos de Jalisco provocaron el desbordamiento del río Tajo y la inundación de al menos cuatro colonias en el municipio de Totototlán, donde el agua subió hasta 1.20 metros.

Ante la emergencia, elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos se trasladaron a la zona para brindar apoyo a las autoridades municipales que solicitaron al gobierno del estado evaluar la posibilidad de emitir una declaratoria de emergencia; hasta el momento, se han contabilizado 450 casas afectadas y 50 personas han tenido que refugiarse en albergues temporales.

Por la mañana el gobernador del estado, Pablo Lemus, recorrió las zonas afectadas y se comprometió a dar apoyo a las personas que prácticamente .

Zapopan bajo el agua

La tarde de este lunes una fuerte tormenta se registró en la zona norte de Zapopan y se han reportado inundaciones en las colonias Lomas de Tabachines y La Martinica, donde el pasado 15 de julio una fuerte lluvia provocó severos daños en 144 casas y 40 vehículo que fueron arrastrados por la corriente.

De nueva cuenta las fuertes corrientes generadas por el desbordamiento del Arroyo Seco generaron el arrastre de varios vehículos y el ingreso del agua a varias viviendas.

Hasta la noche de este lunes no se reportan victimas y las autoridades trabajan recorriendo la zona para brindar apoyo a las personas afectadas.

El río se lleva a un niño

En tanto, en el municipio de El Nayar, en Nayarit, habitantes de la zona cercana al río Jesús María reportaron que la riadadel que hasta ahora no se han brindado mayores datos.

Los pobladores de varias rancherías cercanas han organizado brigadas de búsqueda por el cauce del río y solicitaron la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno para apoyar en los trabajos de localización del menor.

