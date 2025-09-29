Más Información
Las fuertes tormentas que cayeron durante las primeras horas de este lunes en la región de Los Altos de Jalisco provocaron el desbordamiento del río Tajo y la inundación de al menos cuatro colonias en el municipio de Totototlán, donde el agua subió hasta 1.20 metros.
Ante la emergencia, elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos se trasladaron a la zona para brindar apoyo a las autoridades municipales que solicitaron al gobierno del estado evaluar la posibilidad de emitir una declaratoria de emergencia; hasta el momento, se han contabilizado 450 casas afectadas y 50 personas han tenido que refugiarse en albergues temporales.
Por la mañana el gobernador del estado, Pablo Lemus, recorrió las zonas afectadas y se comprometió a dar apoyo a las personas que prácticamente perdieron todo su patrimonio.
Zapopan bajo el agua
La tarde de este lunes una fuerte tormenta se registró en la zona norte de Zapopan y se han reportado inundaciones en las colonias Lomas de Tabachines y La Martinica, donde el pasado 15 de julio una fuerte lluvia provocó severos daños en 144 casas y 40 vehículo que fueron arrastrados por la corriente.
De nueva cuenta las fuertes corrientes generadas por el desbordamiento del Arroyo Seco generaron el arrastre de varios vehículos y el ingreso del agua a varias viviendas.
Hasta la noche de este lunes no se reportan victimas y las autoridades trabajan recorriendo la zona para brindar apoyo a las personas afectadas.
El río se lleva a un niño
En tanto, en el municipio de El Nayar, en Nayarit, habitantes de la zona cercana al río Jesús María reportaron que la riada arrastró a un pequeño del que hasta ahora no se han brindado mayores datos.
Los pobladores de varias rancherías cercanas han organizado brigadas de búsqueda por el cauce del río y solicitaron la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno para apoyar en los trabajos de localización del menor.
