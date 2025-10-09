La tormenta tropical Raymond, que se formó esta mañana al sur-suroeste de Guerrero, amenaza con provocar lluvias torrenciales en, al menos, ocho entidades del país durante los próximos tres días, reportó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El Servicio detalló que Raymond se localiza a 125 kilómetros de Técpan de Galeana y a 190 de Zihuatanejo, donde sus desprendimientos nubosos ya generan intensas precipitaciones.

La tormenta tropical avanza con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y rachas de hasta 95 hacia el oeste-noroeste de la República, a una velocidad de 22 km/h.

¿En qué estados se esperan lluvias?

Las autoridades prevén que Raymond, en combinación con una zona de baja presión en el Golfo de México, cause lluvias torrenciales en Guerrero, Michoacán y Veracruz; lluvias intensas en Colima, Oaxaca y Chiapas, y fuertes en regiones del centro y sureste del país, además de Campeche y Quintana Roo.

De continuar con su trayectoria, Raymond podría impactar como depresión tropical en las costas de La Paz, Baja California Sur, la tarde del sábado, advirtió Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN en conferencia de prensa.

Por este motivo, brigadas de Conagua ya se encuentran desplegadas en Sonora, Sinaloa, Jalisco, Baja California Sur y Guerrero para atender posibles emergencias derivadas del paso del ciclón.

Intensas lluvias en México. Foto: Luis Camacho | El Universal

Vigilan presas y ríos en estos estados

Ante el riesgo de crecidas y desbordamientos de cuerpos de agua, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Protección Civil iniciaron con el refuerzo la vigilancia de presas y cauces en Baja California Sur, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz, donde varios embalses mantienen más de 90% de llenado.

Entre las presas bajo observación destacan San Lázaro en Baja California Sur, Laguna de Amela, en Colima, El Caracol y La Calera en Guerrero, Cajón de Peña y Basilio Vadillo en Jalisco, La Villita y Zicuirán en Michoacán, y Benito Juárez en Oaxaca.

También se mantienen bajo vigilancia los ríos Armería, Lerma, Balsas, Duero, Verde, Ameca, Ostuta y Cazones, este último con reportes de desbordamientos en Tecolutla, Álamo y Temapache, Veracruz.

Detalló que las lluvias registradas en horas recientes y las que se prevén en los próximos días superarán la climatología de octubre en diversas regiones del país.

“Un ejemplo son las del pasado 8 de octubre, con acumulados de 320 mm en el sureste de Oaxaca; de 286 mm, en Cuetzalan, Puebla, y de 280 mm, en la presa El Morralillo, en el norte de Veracruz”, dijo.

