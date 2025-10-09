Más Información

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó sobre la formación de la Depresión Tropical Diecisiete-E frente a cuyo centro se localizó a 110 kilómetros al sur de Técpan de Galeana y a 185 km al sur-sureste de Zihuatanejo, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 km/h.

En el reporte de las 9:00 horas, se indicó que el fenómeno ocasionará lluvias torrenciales en el suroeste y la costa de Guerrero, así como en la costa de Michoacán; intensas en el norte y suroeste de Oaxaca; muy fuertes en Colima, y fuertes en Jalisco.

Asimismo, generará viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Michoacán y Guerrero, así como de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h y olas de 1.5 a 2.5 m en costas de Oaxaca, Jalisco y Colima.

Por lo anterior, se estableció zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

Con respecto a la tormenta tropical Priscilla, la Conagua informó que se localizó a 265 km al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 500 km al oeste-noroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 13 km/h.

Su circulación mantendrá los chubascos y las lluvias fuertes con oleaje de 2.5 a 3.5 m en Baja California Sur y el viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en la costa occidental del estado. El viento y el oleaje disminuirán en el transcurso del día.

