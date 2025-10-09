Un elemento policiaco murió al ser arrastrado por la corriente de un río en el norte de Veracruz, donde participaba en labores de rescate de población afectada por las intensas lluvias.

La víctima era un elemento de la Policía Municipal de Papantla.

El fallecimiento del oficial ocurrió en el Río Tesechoacan, a la altura de la comunidad de San Pablo del municipio de Papantla.

La víctima apoyaba a pobladores de la zona que habían solicitado ayuda debido a que sus viviendas, asentadas en los márgenes del Río, se estaban inundando.

Intensas precipitaciones pluviales se han registrado en el norte de Veracruz, donde autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen operativos de apoyo y auxilio a la población civil.

Las lluvias han golpeado la franja que va desde Nautla hasta Pánuco, provocando deslaves en carreteras federales, estatales y autopistas.

En diversas regiones se presentaron inundaciones en zonas bajas o cercanas a ríos y arroyos, así como en áreas de cultivos.

En las principales cabeceras municipales hubo anegamientos e inundaciones en avenidas y calles principales, sin embargo los tirantes de agua no sobrepasaron los 50 centímetros.

