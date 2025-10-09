Más Información

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Un juez dictó medidas cautelares a María de Lourdes “N”, exsecretaria de Finanzas del gobierno de , a quien se le acusa de los presuntos delitos de ejercicio ilícito del servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades.

La información proporcionada por los representantes legales del gobierno tamaulipeco, indican que el juez realizó este día la audiencia y prohibió a la ex funcionaria de Cabeza de Vaca salir de Reynosa y del país.

María de Lourdes “N” es señalada por hechos que ocurrieron el 5 de agosto de 2021, en las oficinas del Gobierno del Estado, en su calidad de como secretaria de Finanzas, por dar una aplicación distinta a los fondos públicos que tenía a su cargo por la cantidad de 139 millones 328 mil 239.47.

Durante la audiencia de este jueves, el juez dispuso la firma periódica de María de Lourdes “N” en la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares (UMECA) cada 8 días; una garantía de 300 mil pesos y la prohibición para salir de la ciudad de Reynosa.

También se estableció que la próxima se realizará el próximo 14 de octubre a las 17:00 horas.

