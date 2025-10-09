Más Información
Citi rechaza oferta de Grupo México para comprar Banamex; suben acciones de la empresa de Germán Larrea
Detienen en Michoacán a “Llanero”, ligado a extorsiones a limoneros; reclutaba y entrenaba a miembros de célula delictiva
Alto el fuego en Gaza: Esto es lo que sabemos del acuerdo entre Israel y Hamas para lograr la paz tras 2 años de guerra
Tlalnepantla, Méx.- Este jueves, se lleva a cabo la audiencia de control de detención del influencer Rodolfo “N”, conocido como El Wero Bisnero, luego de su ingreso al Penal de Barrientos por presunto feminicidio.
De acuerdo a las primeras indagatorias, los hechos que se le imputan ocurrieron la noche del 6 de octubre tras presuntamente asesinar con un arma punzocortante a Renata “N”, en el complejo residencial Loma Antigua, en Atizapán de Zaragoza.
Ambos vivían en el mismo complejo, por lo que tras la agresión Rodolfo “N” regresó a su domicilio en la parte baja del edificio, donde se encontraba su esposa.
Fueron elementos de seguridad privada quienes alertaron a las autoridades después de escuchar gritos y ruidos provenientes del área común.
Lee también En menos de un mes, capturan a viuda e hijas de "El Ojos", líder del Cartel de Tláhuac
El cuerpo de Renata fue encontrado en uno de los pasillos del residencial, mientras su hija de 3 años dormía en el departamento.
En tanto, Rodolfo “N” intentó darse a la fuga semidesnudo cuando vio llegar a la policía municipal.
En la audiencia de control de detención, el juez determinará la legalidad de la aprehensión del presunto responsable. De declararse legal la detención, el procedimiento continuará con la formulación de imputación por parte de la autoridad judicial, por lo que deberá de permanecer recluido en el Penal Barrientos.
LL