En menos de un mes, fueron detenidas por autoridades de la Ciudad de México tres importantes integrantes del Cartel de Tláhuac: la esposa del extinto líder del grupo criminal y sus dos hijas.

El pasado 7 de septiembre, María de los Ángeles Ramírez Arvizu, viuda de Felipe de Jesús Pérez Luna, alias "el Ojos", y una de sus hijas, Samantha Pérez Ramírez, alias "Sam", fueron detenidas en Hidalgo por personal de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX).

A decir de autoridades, María de los Ángeles asumió el liderazgo del Cartel de Tláhuac tras el abatimiento del "Ojos" durante un operativo de La Marina en 2017.

Mientras que Samantha era la operadora financiera y distribuidora de la droga.

Madre e hija fueron arrestadas en un domicilio de la colonia Valle de San Javier, en Pachuca.

Tras su arresto fueron trasladadas a la Ciudad de México e ingresadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

El 3 de octubre pasado, 26 días después de la detención de María de los Ángeles y Samantha, la FGJCDMX detuvo a Liliana Pérez Ramírez, alias "La Voz", la otra hija del "Ojos".

"La Voz" fue detenida en Cuautla, Morelos, y se encuentra recluida en Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

El miércoles 8 de octubre, un juez de control vinculó a proceso a Liliana por el delito de asociación delictuosa.

María de los Ángeles y Samantha también están vinculadas a proceso por el mismo delito.

