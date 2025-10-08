Más Información

Esta tarde, en continuación de audiencia un juez de control vinculó a proceso a , una de las hijas de Felipe de Jesús Pérez fundador del cartel de Tláhuac, esto por el delito de asociación delictuosa.

Además el juzgador le impuso la medida cautelar de justificada, por lo que seguirá recluida en el penal de Santa Martha.

Asimismo, el juzgador autorizó el plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

¿Quién es "La Voz"?

Liliana “N” es hija de Felipe de Jesús Pérez, conocido como , exlíder del y de María "N". Fue capturada el pasado viernes 3 de octubre por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Morelos.

Su detención ocurrió casi un mes después de que su madre y hermana, María “N” y Samantha “N”, fueron aprehendidas por la FGJCDMX en Pachuca, Hidalgo.

Liliana está acusada del delito de asociación delictuosa, al igual que su madre y hermana y para la Fiscalía capitalina, Liliana era la encargada de la distribución de droga dentro de los remanentes del Cartel de Tláhuac.

Es por ello que había un recompensa de 500 mil pesos al ser señalada por autoridades de la FGJCDMX como un objetivo prioritario.

