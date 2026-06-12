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Ecatepec, Méx.— Elementos de la Policía Municipal y personal de la Secretaría de Marina hallaron una toma clandestina de hidrocarburo en un predio de la colonia Viento Nuevo, así como dos camionetas con tanques artesanales. Personal especializado de Petróleos Mexicanos (Pemex) clausuró la toma, mientras que el sitio fue asegurado por la Fiscalía General de la República (FGR).
Los hechos se registraron la mañana de ayer, cuando al realizar patrullajes en la zona, elementos del sector 15 recibieron un reporte vecinal sobre fuerte olor a combustible en la calle Viento de Lucha donde ya se encontraban bomberos.
Personal de Pemex corroboró la existencia de una toma clandestina conectada mediante una manguera de alta presión a un costado de la red hidráulica del poliducto de 16 pulgadas del tramo Tuxpan-Azcapotzalco. Se encontró un cuarto con una excavación similar a un túnel de aproximadamente 20 metros de longitud por 5 metros de diámetro, así como mangueras, tambos con aparente combustible y diverso material relacionado con la actividad ilícita.
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