Ingresan al penal de Barrientos a "Lord Pádel" y tres más; investigados por su probable intervención en el delito de homicidio calificado

Tlalnepantla, Mex.- En las primeras horas de este domingo, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ingresaron al penal de Barrientos a Alejandro “N”, conocido como "Lord Pádel", su socio, Othón “N”; su esposa, Karla Alejandra “N”; y su hijo, Germán “N”, todos investigados por su probable intervención en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, por hechos registrados el pasado 19 de julio en un club de pádel, ubicado en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

Para el traslado de estas personas al Centro Penitenciario, la Fiscalía contó con el apoyo de elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza.

Los probables implicados quedaron a disposición de un juez del penal, quien determine su situación jurídica.

Alejandro “N”, Othón “N”, Karla Alejandra “N” y Germán “N” fueron detenidos en el aeropuerto de Cancún, estado de Quintana Roo, en acción conjunta de la Fiscalía mexiquense, con Interpol México, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC), Comisión Nacional Antisecuestro (Conase), Fiscalía General de la República (FGR) y Fiscalía General de Justicia de esa entidad.

