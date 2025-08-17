Más Información

Pemex sufre daño inédito por el tope a las gasolinas

Pemex sufre daño inédito por el tope a las gasolinas

Indagan a custodios y funcionarios por la fuga de Brother Wang

Indagan a custodios y funcionarios por la fuga de Brother Wang

Plaga amenaza hotel de la Defensa en Tulum

Plaga amenaza hotel de la Defensa en Tulum

Ingresan al penal de Barrientos a "Lord Pádel" y tres más; investigados por su probable intervención en el delito de homicidio calificado

Ingresan al penal de Barrientos a "Lord Pádel" y tres más; investigados por su probable intervención en el delito de homicidio calificado

Supernova Strikers: Horario y canales para ver EN VIVO el evento de boxeo de creadores de contenido; HOY, domingo 17 de agosto

Supernova Strikers: Horario y canales para ver EN VIVO el evento de boxeo de creadores de contenido; HOY, domingo 17 de agosto

Huracán Erin se degrada a categoría 3; zonas en alerta y trayectoria, ¿afectará a México?

Huracán Erin se degrada a categoría 3; zonas en alerta y trayectoria, ¿afectará a México?

Tlalnepantla, Mex.- En las primeras horas de este domingo, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ingresaron al penal de Barrientos a Alejandro “N”, conocido como "Lord Pádel", su socio, Othón “N”; su esposa, Karla Alejandra “N”; y su hijo, Germán “N”, todos investigados por su probable intervención en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, por hechos registrados el pasado 19 de julio en un , ubicado en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

Para el traslado de estas personas al Centro Penitenciario, la Fiscalía contó con el apoyo de elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza.

Lee también

Los probables implicados quedaron a disposición de un juez del penal, quien determine su situación jurídica.

Alejandro “N”, Othón “N”, Karla Alejandra “N” y Germán “N” fueron detenidos en el aeropuerto de Cancún, estado de Quintana Roo, en acción conjunta de la Fiscalía mexiquense, con Interpol México, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC), Comisión Nacional Antisecuestro (Conase), Fiscalía General de la República (FGR) y Fiscalía General de Justicia de esa entidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses