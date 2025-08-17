Zumpango, Méx.— Dos hombres fueron detenidos por irrumpir en una vivienda en la colonia Nuevos Paseos de San Juan, donde realizaron disparos con arma de fuego e hirieron a una niña de nueve años, quien resultó con herida de bala en el tórax.

Hugo Édgar “N”, de 39 años, y Rodolfo “N”, de 43, son dos de los cuatro sujetos que irrumpieron en la vivienda, a quienes les encontraron envoltorios de presunta droga y también los investigan por la agresión en la que fue herida la menor.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), instancia que arrestó a los dos posibles implicados, los hechos se registraron el jueves 14 de agosto cuando Hugo y Rodolfo estaban al interior de un inmueble para presuntamente robar.

Lee también Caso Fernando: madre y familiares del niño piden a Fiscalía mexiquense medidas de seguridad; aseguran que han recibido amenazas de muerte

El sitio también podría estar ligado a la venta de drogas, razón por la que las indagatorias continuarán sobre las actividades que se desarrollaban en el inmueble de la colonia Nuevos Paseos de San Juan.

Luego de los hechos, la menor fue llevada de emergencia a un hospital de la zona, donde permanece internada con estado grave de salud.

Los sujetos fueron presentados ante el Ministerio Público, donde les iniciaron una carpeta de investigación.