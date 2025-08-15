Detienen a Isadora Lagos, Miss Guerrero 2024, por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército; viajaba en la autopista del Sol

Más Información

Chilpancingo.- La , Isadora Lagos fue detenida por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, la tarde del jueves en Acapulco.

De acuerdo al reporte policiaco, la joven fue detenida cerca de la caseta de cobro de La Venta en la autopista del Sol en .

El reporte indica que, en un retén saliendo de la caseta, policías y militares le marcaron el alto, le hicieron una revisión y hallaron armas en la cajuela.

La Miss Guerrero iba acompañada de un hombre; ambos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Acapulco.

