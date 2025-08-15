Más Información

Ángel Del Villar, exmánager de Gerardo Ortiz, es condenado a 4 años por vínculos el narco

Desmantelan narcolaboratorio en San Blas, Nayarit; aseguran cerca de 12.8 toneladas de metanfetamina

Putin califica de "constructivas" y "útiles" las negociaciones con Trump; llegaremos a una solución en el conflicto con Ucrania, afirman

Sheinbaum anuncia Corredor Gran Selva Maya Belice-Guatemala y México; buscan preservar 5.7 millones de hectáreas

Riña entre comerciantes ambulantes deja una mujer muerta y un herido previo al partido del Puebla; peleaban por espacios para instalarse

Zhi Dong Zhang, el chino que se fugó al estilo de "El Chapo"; ahora es buscado por la Interpol en 190 países

Pachuca.– La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente dio a conocer el decomiso de animales exóticos, que se encontraban en un establecimiento ilegal, en el estado de .

De acuerdo con la dependencia, se detectó la presencia de un , un hipopótamo y un faisán dorado en un predio que no cuenta con autorización para el manejo de vida silvestre ni con un plan aprobado.

Ante esta situación, se procedió al decomiso. El tigre fue trasladado a un centro especializado en la ciudad de Pachuca, con el objetivo de que reciba los cuidados necesarios.

En tanto, el hipopótamo y el faisán quedaron bajo depositaría, medida con la que se busca garantizar su bienestar y evitar riesgos para las personas y el medio ambiente.

