Pachuca.– La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente dio a conocer el decomiso de animales exóticos, que se encontraban en un establecimiento ilegal, en el estado de Hidalgo.

De acuerdo con la dependencia, se detectó la presencia de un tigre de Bengala, un hipopótamo y un faisán dorado en un predio que no cuenta con autorización para el manejo de vida silvestre ni con un plan aprobado.

Ante esta situación, se procedió al decomiso. El tigre fue trasladado a un centro especializado en la ciudad de Pachuca, con el objetivo de que reciba los cuidados necesarios.

En tanto, el hipopótamo y el faisán quedaron bajo depositaría, medida con la que se busca garantizar su bienestar y evitar riesgos para las personas y el medio ambiente.

dmrr/cr