Ángel Del Villar, exmánager de Gerardo Ortiz, es condenado a 4 años por vínculos el narco

Desmantelan narcolaboratorio en San Blas, Nayarit; aseguran cerca de 12.8 toneladas de metanfetamina

Putin califica de "constructivas" y "útiles" las negociaciones con Trump; llegaremos a una solución en el conflicto con Ucrania, afirman

Sheinbaum anuncia Corredor Gran Selva Maya Belice-Guatemala y México; buscan preservar 5.7 millones de hectáreas

Riña entre comerciantes ambulantes deja una mujer muerta y un herido previo al partido del Puebla; peleaban por espacios para instalarse

Zhi Dong Zhang, el chino que se fugó al estilo de "El Chapo"; ahora es buscado por la Interpol en 190 países

Chilpancingo.- Una intensa lluvia en el municipio de , en la Montaña, dejó inundaciones, así como el arrastre de vehículos.

De acuerdo a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado informó que la tarde del jueves en Xalpatlahuac se registró una .

La lluvia provocó inundaciones y en las calles de la cabecera municipal arrastró vehículos y dejó estancados a otros más.

La lluvia provocó el incremento del cauce del río Jale.

De acuerdo a un comunicado, la dependencia indicó que los incidentes por la lluvia ocurrieron a la altura del puente peatonal de la comunidad, donde la creciente impidió que las unidades pudieran avanzar.

La dependencia informó que personal de la Secretaría de Protección Civil realizó maniobras para liberar los vehículos y garantizar la seguridad de los conductores y pasajeros.

La dependencia informó que el servicio permanece activo.

Asimismo pidió a la población evitar cruzar corrientes de agua y ríos, alejarse de los cauces y mantenerse informado por fuentes oficiales y evitar rumores de falsa información.

La Secretaría Protección Civil Guerrero informó que para la tarde y noche de este viernes 15 de agosto se esperan lluvias.

Según un boletín, en su reporte, la dependencia dio a conocer que hay probabilidad de lluvia moderada a fuerte con tormentas eléctricas y rachas de viento de 40 a 60 km/h, debido a que un canal de baja presión se extiende al norte del estado.

Además, añadió, que la número 22 durante la tarde y noche del viernes provocará el ingreso de aire marítimo tropical, lo que ocasionará el desarrollo de nubes y las tormentas eléctricas mencionadas.

En cuanto a las temperaturas máximas, la dependencia indicó que se registrarán de 40 a 45° en la región Tierra Caliente, de 35 a 40° en toda la Costa de Guerrero y el valle de Iguala, de 30 a 35° en las regiones Centro, mayor parte de la región Montaña y Norte, y de 25 a 30° en la región Sierra y por zonas altas de la región Montaña.

