Chilpancingo.- Una intensa lluvia en el municipio de Xalpatlahuac, en la Montaña, dejó inundaciones, así como el arrastre de vehículos.

De acuerdo a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado informó que la tarde del jueves en Xalpatlahuac se registró una intensa lluvia.

La lluvia provocó inundaciones y en las calles de la cabecera municipal arrastró vehículos y dejó estancados a otros más.

La lluvia provocó el incremento del cauce del río Jale.

De acuerdo a un comunicado, la dependencia indicó que los incidentes por la lluvia ocurrieron a la altura del puente peatonal de la comunidad, donde la creciente impidió que las unidades pudieran avanzar.

La dependencia informó que personal de la Secretaría de Protección Civil realizó maniobras para liberar los vehículos y garantizar la seguridad de los conductores y pasajeros.

La dependencia informó que el servicio permanece activo.

Asimismo pidió a la población evitar cruzar corrientes de agua y ríos, alejarse de los cauces y mantenerse informado por fuentes oficiales y evitar rumores de falsa información.

La Secretaría Protección Civil Guerrero informó que para la tarde y noche de este viernes 15 de agosto se esperan lluvias.

Según un boletín, en su reporte, la dependencia dio a conocer que hay probabilidad de lluvia moderada a fuerte con tormentas eléctricas y rachas de viento de 40 a 60 km/h, debido a que un canal de baja presión se extiende al norte del estado.

Además, añadió, que la onda tropical número 22 durante la tarde y noche del viernes provocará el ingreso de aire marítimo tropical, lo que ocasionará el desarrollo de nubes y las tormentas eléctricas mencionadas.

En cuanto a las temperaturas máximas, la dependencia indicó que se registrarán de 40 a 45° en la región Tierra Caliente, de 35 a 40° en toda la Costa de Guerrero y el valle de Iguala, de 30 a 35° en las regiones Centro, mayor parte de la región Montaña y Norte, y de 25 a 30° en la región Sierra y por zonas altas de la región Montaña.

