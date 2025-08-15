Irapuato, Gto.- A una semana de la muerte de seis personas, después que una locomotora se desenganchó y chocó contra varios vehículos, el tren sigue detenido en las vías y Ferrocarriles Nacionales (Ferromex) sigue sin pagar la reparación del daño.

“No están garantizados los daños generados por este incidente, así es que no hay nada, todavía”, aseveró el fiscal general, Gerardo Vázquez Alatriste.

Advirtió que quien genera daños tiene que repararlos.

El abogado precisó que la carpeta de investigación se está integrando y “estamos trabajando a favor de las víctimas”.

Dijo que se están realizando los dictámenes correspondientes y recabando entrevistas.

El 6 de agosto pasado, la locomotora que se desenganchó, quedó sin control, chocando y arrastrando a dos autos compactos, una camioneta cargada con materiales de construcción y una motocicleta en dos cruces ferroviarios, en las colonias Europa y Primero de Mayo, de Irapuato, Guanajuato, dejando seis personas muertas y dos lesionadas.

El tren de la que se desacopló se detuvo más adelante y hasta el momento permanece en ese lugar, con los vagones cargados de gasolina.

