Más Información
Desmantelan narcolaboratorio en San Blas, Nayarit; aseguran cerca de 12.8 toneladas de metanfetamina
Putin califica de "constructivas" y "útiles" las negociaciones con Trump; llegaremos a una solución en el conflicto con Ucrania, afirman
Sheinbaum anuncia Corredor Gran Selva Maya Belice-Guatemala y México; buscan preservar 5.7 millones de hectáreas
Riña entre comerciantes ambulantes deja una mujer muerta y un herido previo al partido del Puebla; peleaban por espacios para instalarse
Irapuato, Gto.- A una semana de la muerte de seis personas, después que una locomotora se desenganchó y chocó contra varios vehículos, el tren sigue detenido en las vías y Ferrocarriles Nacionales (Ferromex) sigue sin pagar la reparación del daño.
“No están garantizados los daños generados por este incidente, así es que no hay nada, todavía”, aseveró el fiscal general, Gerardo Vázquez Alatriste.
Advirtió que quien genera daños tiene que repararlos.
Lee también Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario investiga accidente de tren en Irapuato que dejó 6 muertos; determinarán sanciones
El abogado precisó que la carpeta de investigación se está integrando y “estamos trabajando a favor de las víctimas”.
Dijo que se están realizando los dictámenes correspondientes y recabando entrevistas.
El 6 de agosto pasado, la locomotora que se desenganchó, quedó sin control, chocando y arrastrando a dos autos compactos, una camioneta cargada con materiales de construcción y una motocicleta en dos cruces ferroviarios, en las colonias Europa y Primero de Mayo, de Irapuato, Guanajuato, dejando seis personas muertas y dos lesionadas.
Lee también Dos campesinos mueren al ser alcanzados por un rayo durante tormenta en Comonfort, Guanajuato; hacían labores de pastoreo
El tren de la que se desacopló se detuvo más adelante y hasta el momento permanece en ese lugar, con los vagones cargados de gasolina.
maot/cr