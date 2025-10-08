Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció su facultad de atracción para revisar si debe prevalecer la orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el panista se pronunció en redes sociales diciendo que es un perseguido político de Morena y del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Soy perseguido político de Morena y de López Obrador por no haberme sometido a su política autoritaria y por haber destapado la cloaca de la red criminal, corrupción y complicidad política más grande en la historia de México: el huachicol fiscal”, escribió en sus redes sociales.

De acuerdo con el panista, en el año 2019 “destapó” el delito de huachicol fiscal y se lo transmitió, de manera directa, al entonces Presidente de la República.

Por tanto, condenó que el tabasqueño “con su característica intolerancia y ánimo de venganza” ordenó su desafuero como gobernador y su vinculación a proceso judicial.

Lo anterior, reconoció, fue impedido por el Alto Tribunal “con estricto apego a la Constitución” después de que se le concedió, en noviembre de 2023, un amparo contra la orden de aprehensión en su contra que calificó como “ilegal”.

“Sin embargo, debido a las “chicanadas” procesales características de la FGR, no se ha permitido que el Poder Judicial de la Federación resuelva en definitiva y conforme a derecho”, dijo.

Según el exgobernador tamaulipeco, las otras dos personas involucradas en el caso de presunta delincuencia organizada ya fueron absueltas conforme a la ley.

Y lamentó que la Fiscalía General de la República haya solicitado a la Corte atraer el caso con el propósito de someterlo como rehén político, “como si no tuviese temas más importantes que resolver” el Máximo Tribunal.

“Harán más evidente la burda persecución política en mi contra y captura de los poderes de la Unión. A pesar de esta cobarde persecución política, me mantendré siempre firme con mis convicciones. Ni me doblo, ni me vendo”, aseguró Francisco García Cabeza de Vaca.

