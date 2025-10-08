Ante el reclamo de empresas farmacéuticas del pago de adeudos por parte del gobierno federal que suman por lo menos 14 mil millones de pesos y ante la advertencia de inhabilitaciones a aquellas que incumplieron con la entrega de medicamentos, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que independientemente de estos adeudos, estas empresas deben de cumplir en tiempo y forma con la entregas de los fármacos.

Indicó que si estas farmacéuticas no podían cumplir con las entregas de medicamentos porque había adeudos previos "pues no hubieran concursado", y hubieran dicho claramente que la entrega de los fármacos dependía del pago de estos adeudos.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que las empresas que no entregan en los tiempos acordado estarán incumpliendo contratos que ellos mismos firmaron.

"Con algunas de las farmacéuticas como lo explicado si hay deudas, se revisa y se pagan cuando así se considere de acuerdo a la revisión que se hizo de las facturas que han entregado, de los contratos, etcétera, etcétera. Ahora, si ellos deciden participar en una licitación, en la licitación no dice ningún lado que si tienen adeudos tienen derecho a no entregan los medicamentos.

"Si ellos participan en las licitaciones es porque se comprometen al firmar el contrato a la entrega de los medicamentos en tiempo y forma. Si no cumplen, pues no están cumpliendo con ese contrato, independientemente de si hubieran haber tenido adeudos (…) Entonces quien no entrega en tiempos pues se está incumpliendo un contrato que ellos mismos firmaron".

Farmacéuticas señalan que continua el incumplimiento de pagos

En su edición de este miércoles, EL UNIVERSAL informa que representantes de asociaciones farmacéuticas mexicanas afirmaron que ellos siguen cumpliendo con la entrega de medicamentos, pero no los pagos de los adeudos que suman por lo menos 14 mil millones de pesos.

En entrevista con El Gran Diario de México, calificaron como "muy preocupante” el que el gobierno federal no pague esta deuda que se arrastra desde el sexenio pasado.

Juan de Villafranca, presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF), afirmó que sigue la entrega de medicamentos en tiempo, pero no ha avanzado el pago que tiene el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum con ellos.

“Están entregando (los laboratorios de AMELAF), están cumpliendo muy bien, esa es la verdad. Hay algunas empresas que no sabemos ni quiénes son, no sabemos qué pasó con ellos, ni siquiera son fabricantes de medicamentos. El tema de entregas está fluyendo, el tema de pagos, cero”, expresó.

