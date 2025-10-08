Van por 14 mandos de La Barredora; son objetivos prioritarios

El gabinete de seguridad federal tiene en la mira por lo menos a 14 objetivos de primero, segundo y tercer nivel de La Barredora, que faltan por detener para desmantelar al grupo criminal surgido en Tabasco durante la gestión del senador morenista Adán Augusto López Hernández cuando fue gobernador de la entidad entre 2019 y 2021 y que ahora son objetivos prioritarios.

Entre ellos se encuentra Daniel Hernández Montejo, Prada o El H, el único operador de confianza de Hernán Bermúdez Requena, Comandante H, quien sigue libre y asumió el mando de la organización delictiva dedicada al robo de combustible, secuestro, extorsión y tráfico de armas y migrantes, tras la captura del exsecretario de Seguridad de Tabasco, y de Ulises Pinto Madera, El Mamado.

Según la estructura del menguado grupo criminal, a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL, Hernández Montejo era operador cercano de Bermúdez Requena, también conocido como El Munra y actualmente mantiene una pugna con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control de territorios en Tabasco para actividades delictivas.

Estructura delictiva de La Barredora

Antes de asumir el liderazgo, Hernández Montejo, también conocido como Chichirria, se desempeñó como jefe de sicarios; se le atribuye la autoría del nombre de La Barredora, que se constituyó como una banda independiente en Tabasco, con presencia principalmente en la zona metropolitana de Villahermosa y municipios colindantes de la entidad meridional gobernada por el partido Morena.

En su declaración ante la FGR, El Lic o El 12, exintegrante de La Barredora que se hizo testigo colaborador, aseguró que en las redes sociales empezaron a identificar al grupo criminal como La Barredora y cuando cometían algún hecho delictivo, Daniel Hernández Montejo, Prada, con autorización de Ulises Pinto Madera, El Mamado, y este a su vez por órdenes de Hernán Bermúdez Requena, también apodado El Abuelo, colocaban mantas con la leyenda: “Atentamente La Barredora”.

De acuerdo con el testigo colaborador, alias Prada o Chichirria se hizo una cirugía plástica en las orejas y parte del rostro para pasar desapercibido y evadir a las fuerzas federales que lo buscan. Al momento, lleva las riendas del grupo delictivo que sigue operando, a pesar de los recientes golpes a su estructura por fuerzas federales.

Otro de los objetivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ejército, Guardia Nacional, Marina y FGR es Euler Rubalcaba Colorado, alias Comandante Rayo o El Naranjo, presunto jefe de plaza de La Barredora en los municipios de Cárdenas, Cunduacán y Huimanguillo, Tabasco.

Se trata de un mando de segundo nivel por el que la Fiscalía General del Estado de Tabasco ofrece una recompensa de 250 mil pesos por información que lleve a su captura por su presunta responsabilidad en los delitos de robo de vehículo, secuestro agravado y asociación delictuosa agravada.

En el segundo nivel de la estructura criminal de La Barredora, también se encuentran Óscar Acosta Camacho, La Mosca, jefe de plaza en el municipio de Nacajuca; Jorge Agustín León, La Koki; Alan Alexander López Arias, El Hombre, jefe de células en Villahermosa, y Erick Geovanny Pérez Villaseñor, El Gato.

A Acosta Camacho se le identifica como encargado de las extorsiones y uno de los líderes regionales de dicho grupo criminal.

En el tercer nivel se identifica a Daniel Córdova Hernández, Bacal, líder de célula de MIC; Elder Rodríguez Torres, Hormiga o Toby; Alejandro Patrón García, El Fresa; Santiago Pérez Limberg, Lagarto; Luciano Flores de la Cruz, El Negro; Rosario Sánchez Juárez, Charo, este último hijo del exsecretario de Seguridad Pública del municipio de Paraíso, Tabasco.

Según reportes de inteligencia, los diferentes niveles operativos y de mando de La Barredora, que funciona bajo una estructura jerárquica que facilita la coordinación de delitos como tráfico de drogas y extorsión, aseguran el control territorial y la continuidad de sus actividades ilícitas.

En el último nivel de la estructura de La Barredora, las autoridades federales ubican a un sujeto con el alias de Sabalón, un blanco que los podría llevar a la ubicación y detención de Euler Rubalcaba Colorado, alias Comandante Rayo o El Naranjo.

Suman siete cabecillas detenidos

Con la detención de Guadalupe Luna Hernández, alias El Coyote o Lucha, suman siete cabecillas de La Barredora detenidos, entre los que destacan el fundador del grupo criminal, Hernán Bermúdez, Comandante H o El Munra, y Ulises Pinto Madera, El Mamado, hoy flamante testigo colaborador de la Fiscalía General de la República.

Además, Abel Pérez Pedraza, Don Abel, Inge o Patrón, jefe de células delictivas de La Barredora en los municipios de Comalcalco y Paraíso, Tabasco; Uriel García Flores, Pescuezo o Cangrejo, operador de La Barredora; Francisco Javier Custodio, Wasón; operador de La Barredora; Geovanny Colorado Alejandro, Gordo o Cachirul, operador logístico y financiero de Daniel Córdova Hernández, Bacal.