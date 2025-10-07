Más Información

Empresas sancionadas por EU proveen a gobiernos de Sinaloa, Sonora, BCS… y a "Los Chapitos"

Empresas sancionadas por EU proveen a gobiernos de Sinaloa, Sonora, BCS… y a "Los Chapitos"

A 1 año del gobierno de Sheinbaum, homicidio doloso se redujo en un 32%; registran 27 homicidios menos diarios

A 1 año del gobierno de Sheinbaum, homicidio doloso se redujo en un 32%; registran 27 homicidios menos diarios

Harfuch: chofer del sacerdote Bertoldo Pantaleón, presunto asesino del religioso; se trabaja en búsqueda e investigación

Harfuch: chofer del sacerdote Bertoldo Pantaleón, presunto asesino del religioso; se trabaja en búsqueda e investigación

La mañanera de Sheinbaum, 7 de octubre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 7 de octubre, minuto a minuto

Salen de Israel mexicanos detenidos que llevaban ayuda a Gaza; los trasladan a Jordania para su repatriación

Salen de Israel mexicanos detenidos que llevaban ayuda a Gaza; los trasladan a Jordania para su repatriación

Gertz Manero: hay vínculos "muy claros" entre Hernán Bermúdez y delincuencia organizada; FGR espera que "El Abuelo" declare en próxima audiencia

Gertz Manero: hay vínculos "muy claros" entre Hernán Bermúdez y delincuencia organizada; FGR espera que "El Abuelo" declare en próxima audiencia

El fiscal general de la República, informó que se han establecido “vínculos muy claros” entre , líder de la organización criminal La Barredora, y la delincuencia organizada. El funcionario adelantó que la Fiscalía General de la República (FGR) espera que en la próxima audiencia federal el acusado declare para fortalecer la imputación de carácter federal.

Gertz Manero recordó que el caso se originó en Tabasco en 2024, a raíz de una serie de delitos de extorsión a gasolineros. “De ahí se derivó una investigación local que estableció la vinculación de este individuo y de las personas que trabajaban con él con delitos del fuero común. Cuando obtuvieron las órdenes de aprehensión, solicitaron a la FGR apoyo para ubicarlo, ya que había salido del país”, explicó.

El fiscal detalló que, tras una labor de inteligencia, se logró ubicar a Bermúdez en Paraguay, donde el gobierno local optó por su expulsión. “Fue un trabajo muy valioso por parte del gobierno de Paraguay. Lo regresamos a México y se le cumplió la orden de aprehensión local”, indicó.

Lee también

Durante el proceso de repatriación, la FGR reunió nueva información que permitió obtener una orden de aprehensión federal. “Logramos establecer vínculos muy claros con delincuencia organizada a partir de los testimonios de dos personas que trabajaban directamente con él; una ya está procesada federalmente y la otra se acogió a un criterio de oportunidad”, agregó Gertz Manero.

Aunque Bermúdez se negó a declarar ante autoridades locales, el fiscal señaló que la próxima audiencia intermedia será clave. “Ahí su defensa deberá responder a las imputaciones, lo que nos permitirá fortalecer el caso federal. Vamos muy bien hasta ahorita”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses