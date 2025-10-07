Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República (FGR), afirmó que "no le va servir de nada" a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, y presunto líder del grupo criminal "La Barredora", el haber promovido un amparo para evitar que se cumpla en su contra una segunda orden de aprehensión.

"¿Ustedes tienen conocimiento de que se promovió un amparo para evitar que se ejecute la segunda orden?", se le preguntó en conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Sí promovió un amparo, pero no le va a servir de nada", respondió el fiscal general.

La semana pasada, el presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena, “El Comandante H” o “El Abuelo”, busca echar abajo la segunda orden de captura vigente en su contra por el delito de delincuencia organizada.

Preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco tramitó un amparo ante el titular del Juzgado Cuarto de Distrito en materia Penal con residencia en el Estado de México, Daniel Marcelino Niño Jiménez, contra la orden de aprehensión girada hace unas semanas por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, acopio y tráfico de armas, secuestro y delitos en materia de hidrocarburos.

