Tuxtla Gutiérrez, Chis. Las fuertes lluvias que golpean a Chiapas dañan vías de comunicación y mantienen aislados a decenas de poblados en las regiones Frailesca y Sierra, informaron autoridades de Protección Civil y lugareños.

Los torrentes abrieron un socavón de varios metros de ancho y de profundidad en el tramo carretero que enlaza los municipios La Independencia a Jaltenango La Paz.

El percance ocurrió en las proximidades de la colonia Benito Juárez, "donde colapsó una alcantarilla; por tanto no hay paso vehicular en esa zona".

Lee también Suman 48 municipios afectados por lluvias y desbordamientos de ríos en Veracruz

Cuadrillas de trabajadores y maquinaria habilitan una ruta alterna provisional de terracería en el tramo Santa Rosa – La Tigrilla, con apoyo de la Policía Municipal y de la Guardia Estatal.

Lugareños de la región Frailesca denunciaron que los estragos por lluvias, además de esa región afectan también a poblados de la Sierra.

Un poblador identificado como Samuel dijo que, de acuerdo con testimonios, la madrugada de este viernes las lluvias dañaron el puente El Ahorcado, que se ubica entre La Tigrilla y Jaltenango La Paz.

Lee también Lluvias dejan cientos de familias incomunicadas y afectaciones en Hidalgo; reportan tres víctimas en Zacualtipán

Los daños se extienden al tramo carretero a los poblados El Tesoro hacia La Lucha, que comunica al municipio Capitán Luis A. Vidal, en la Sierra. donde el puente El Redondo, también presenta daños.

Samuel pidió el apoyo institucional para crear un puente aéreo de ayuda humanitaria en esa región, incluida la Sierra, donde no se tienen reportes de víctimas ni lesionados.

Lee también Sheinbaum confirma dos fallecidos por lluvias; presupuesto para emergencias asciende a 19 mil mdp

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot