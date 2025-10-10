Pachuca. Al menos tres víctimas, dos menores y una mujer, así como ríos desbordados, comunidades incomunicadas, daños en viviendas y cientos de familias damnificadas es el saldo, hasta el momento, de las lluvias registradas en las últimas horas en varios municipios del estado de Hidalgo.

Reportan tres víctimas en Zacualtipán

En Zacualtipán, la dirigente de Antorcha Campesina, Guadalupe Orona, dio a conocer el fallecimiento de dos niños y una mujer por el derrumbe de sus viviendas provocado por las lluvias.

Indicó que, ayer por la noche, el desgajamiento del cerro sobre la casa de esta familia, ubicada en la colonia Las Cuevas, causó la muerte de dos niños, uno de seis años y otro de un año. En la localidad de El Pantano, una mujer también perdió la vida y decenas de familias se encuentran debajo de los derrumbes.

La situación es crítica en las localidades 15 de Septiembre, La Joya, Coapa, Cacala, Atizapán y Zaragoza, donde se reportan daños severos.

En tanto, el gobierno municipal de Jacala pidió a la ciudadanía evacuar a las familias que viven cerca del río en las comunidades de Vado Hondo y Quetzalapa. Debido a las fuertes lluvias y al aumento del nivel del cauce, se solicita a las familias que habitan en zona de riesgo desalojar inmediatamente y trasladarse a la telesecundaria.

Pobladores de varias comunidades de la Sierra, la Huasteca y el Otomí-Tepehua pidieron ayuda al gobierno estatal y federal luego de que se desbordaran algunos ríos, como ocurrió en Huehuetla, donde la cabecera municipal se inundó completamente tras el desbordamiento que afectó el centro del lugar.

Vecinos reportaron al menos 700 viviendas afectadas, así como localidades incomunicadas debido a derrumbes y bloqueos en caminos de acceso. Solicitaron apoyo del gobierno para ser evacuados vía aérea, ya que el paso vehicular está totalmente cerrado y temen nuevos desastres, pues la lluvia continúa en toda la región.

Una de las localidades más afectadas es Tlacolula, en el municipio de Tianguistengo, donde el desbordamiento del río arrasó con casas, automóviles e infraestructura de la comunidad. Los habitantes pidieron la presencia del Ejército Mexicano, así como de la Guardia Nacional y de Protección Civil.

A través de redes sociales, pobladores han solicitado apoyo para recolectar víveres, medicinas y artículos de primera necesidad para las familias que han perdido su patrimonio.

También se encuentra bajo el agua y entre escombros la localidad de Joquela, también en Tianguistengo. “Necesitamos ayuda inmediata para rescatar a personas atrapadas bajo los escombros del derrumbe”, señalaron habitantes.

En Atempa, municipio de Calnali, los habitantes informaron sobre el desbordamiento del río que ingresó a la comunidad y afectó a las familias. También solicitaron ayuda urgente y un llamado a la solidaridad de la ciudadanía ante las pérdidas registradas. Pidieron atención inmediata para adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

En Huejutla, autoridades locales y vecinos rescataron a cinco personas que permanecían refugiadas en una casa de dos pisos, la cual quedó rodeada por la creciente del río en la zona conocida como Agualoja. Fue necesario implementar acciones de rescate con cuerdas para ponerlas a salvo.

La Vega de Meztitlan es otra de las zonas afectadas; en este lugar, considerado uno de los graneros de Hidalgo, los cultivos quedaron bajo el agua.

“Hay afectaciones desde la Jocula, Tianguistengo hasta la Vega de Mezquititlán”, señalaron vecinos de esa zona.

En Xochiatipan, los pobladores dieron a conocer el colapso del puente Garcés, que conecta varias comunidades con la cabecera municipal, por lo que decenas de familias quedaron incomunicadas al quedar suspendido totalmente el paso peatonal. Algunas vías alternas están en Veracruz; sin embargo, también en esa zona la situación es grave.

En Metepec, en el lugar conocido como La Ferrería, se desgajó parte del cerro que afectó a una vivienda, por lo que se solicita ayuda inmediata.

