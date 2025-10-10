Juchitán, Oax. – Cerca de ocho mil pobladores de las comunidades de la sierra zapoteca-mixe llevan dos días incomunicados debido a que las intensas lluvias han provocado deslaves, derrumbes y crecida de ríos y arroyos.

Ayer, desde muy temprano, quisimos salir dirigirnos a Ciudad Ixtepec a realizar nuestras compras, pero no fue posible siquiera llegar a la cabecera del municipio de Guevea de Humboldt, porque en la localidad de Cuajinicuil, el arroyo creció arrastraba el agua con mucha fuerza, señalaron.

En ese sitio, el chofer de una de las camionetas que trasladan a los pasajeros intentó cruzar un arroyo, pero no pudo porque la fuerte corriente empezó a jalar al vehículo y fue necesaria la ayuda de otros pobladores, quienes con cuerdas la ataron a otra camioneta y evitaron una tragedia.

Yo tenía pensado ir a Ciudad Ixtepec, pero la camioneta donde iba también se atoró en medio de la corriente de un afluente con mucha fuerza y entre varios, lograron sacarla de reversa y nos regresamos al pueblo, explicó un joven comerciante.

Los pobladores de Xadani, San José el Paraíso, Guigovelaga, La Cumbre y Progreso, tendrán que esperar a que disminuyan las lluvias para que baje el nivel de los arroyos y entonces, con todo que los caminos están cortados, intentarán pasar.

Mientras tanto, el activista defensor del territorio de la zona zapoteca-mixe, Silviano Ruiz, difundió en su red social un video en el que, con su lengua madre, el mixe, advierte a sus paisanos que continuarán las lluvias y recomendó que extremen cuidados por derrumbes y crecidas de arroyo.

Desde su comunidad, Santa María Nativitas Coatlán, de las pocas localidades de la zona zapoteca-mixe que no están incomunicadas, recomendó a sus paisanos que protejan a sus familiares ante el riesgo de derrumbes o deslizamientos, debido a que la tierra está reblandecida.

