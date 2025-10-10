La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido a templado con cielo medio nublado a nublado para este viernes 10 de octubre en la Ciudad de México.

Fuertes lluvias en la CDMX

Se esperan lluvias de fuertes a muy fuertes puntuales que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, sobre todo entre las 16:00 de la tarde y las 23:00 de la noche.

De acuerdo con el boletín meteorológico, se prevé caída de lluvia de entre 15 y 49 milímetros.

Los vientos serán de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas se pronostica que la temperatura máxima sea de 22°C y la mínima de 14°C en la CDMX.

