La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido a templado con cielo medio nublado a nublado para este viernes 10 de octubre en la Ciudad de México.
Fuertes lluvias en la CDMX
Se esperan lluvias de fuertes a muy fuertes puntuales que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, sobre todo entre las 16:00 de la tarde y las 23:00 de la noche.
De acuerdo con el boletín meteorológico, se prevé caída de lluvia de entre 15 y 49 milímetros.
Los vientos serán de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.
En las próximas 24 horas se pronostica que la temperatura máxima sea de 22°C y la mínima de 14°C en la CDMX.
