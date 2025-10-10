Más Información

Revocan licencia y liquidan CIBanco, señalado por EU de posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero

Revocan licencia y liquidan CIBanco, señalado por EU de posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero

La mañanera de Sheinbaum, 10 de octubre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 10 de octubre, minuto a minuto

Grupo México lamenta rechazo de Citi a su oferta por Banamex, pero es respetuoso de la decisión

Grupo México lamenta rechazo de Citi a su oferta por Banamex, pero es respetuoso de la decisión

"Hoy más que nunca contamos con el presidente Trump", dice María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz

"Hoy más que nunca contamos con el presidente Trump", dice María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz

José Jerí asume como presidente interino de Perú tras destitución de Boluarte que aceptó su despido

José Jerí asume como presidente interino de Perú tras destitución de Boluarte que aceptó su despido

Gobierno busca recuperar 16 mmdp por huachicol fiscal

Gobierno busca recuperar 16 mmdp por huachicol fiscal

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil () prevé ambiente cálido a templado con cielo medio nublado a nublado para este viernes 10 de octubre en la .

Fuertes lluvias en la CDMX

Se esperan lluvias de fuertes a muy fuertes puntuales que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, sobre todo entre las 16:00 de la tarde y las 23:00 de la noche.

De acuerdo con el boletín meteorológico, se prevé caída de lluvia de entre 15 y 49 milímetros.

Lee también

Los vientos serán de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas se pronostica que la temperatura máxima sea de 22°C y la mínima de 14°C en la CDMX.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses