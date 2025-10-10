Más Información

La coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que, entre el 9 y 10 de octubre se han registrado , las mayores afectaciones en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Guerrero.

De acuerdo con datos de Protección Civil se ha registrado una persona fallecida por deslizamiento de ladera en Pinal de Amoles, Querétaro, una persona fallecida en Papantla Veracruz (policía municipal en labores de rescate), en Zihuatanejo, Guerrero se registró la más alta precipitación de 151 mm.

Sobre la , la coordinadora de protección civil entre el sábado a domingo como depresión tropical a , hasta el momento no se han reportado daños.

"Las mayores afectaciones, Presidenta, han sido en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Guerrero, en Guerrero en Zhuatanejo es donde se registró la más alta precipitación que fue de 151 milímetros", informó.

En Veracruz, dijo que hay 38 municipios afectados, 312 viviendas afectadas cuantificadas y 5 mil afectadas en Álamo Temapache.

Explicó que en diversos municipios han puesto .

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo las afectaciones por estas lluvias son principalmente en la Huasteca, en los distintos estados que coinciden como Veracruz principalmente, pero hubó afectación en Querétaro, Hidalgo, y San Luis Potosí.

Informó que este viernes tendrá una reunión con los mandatarios que han sido afectados a las 12:00 del día, y también por la tormenta tropical "Raymond" que está en el Pacífico "y que se espera que en unos días pues tenga afectaciones también sobre la costa del Pacífico y la península de Baja California".

