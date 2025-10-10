Más Información

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la continúa desplazándose frente a las costas del Pacífico mexicano, hecho que provocará lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados del occidente del país. Por su parte, al norte de la península de Baja California.

En el corte informativo de esta mañana, el SMN indicó que en las próximas horas se prevén en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero; muy fuertes en Nayarit, además de rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y oleaje de hasta cuatro metros en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. En Guerrero y Nayarit se esperan ráfagas menores y oleaje de hasta tres metros.

El centro de Raymond se localizó a las 06:00 horas a 95 kilómetros al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 265 kilómetros al oeste de Zihuatanejo, Guerrero. Mantiene vientos sostenidos de 95 km/h, rachas de 110 km/h y avanza hacia el oeste-noroeste a 22 km/h.

El órgano de la Comisión Nacional del Agua (), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene activa una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Cabo Corrientes, Jalisco, así como una zona de vigilancia para Baja California Sur, de Los Barriles a Santa Fe.

En tanto, "Priscilla", que ya está en proceso de disiparse, se ubica a 250 kilómetros al sur de Punta Eugenia y a 310 kilómetros al oeste-noroeste de Cabo San Lázaro, con vientos de 85 km/h y desplazamiento al norte. Sus remanentes seguirán ocasionando lluvias y rachas de viento en .

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían generar deslaves, y cortes en caminos, mientras que los vientos y el oleaje elevado podrían derribar árboles y anuncios. Exhortaron a la población a atender los avisos oficiales y extremar precauciones ante el paso del sistema.

El SMN prevé que "Raymond" mantenga su fuerza durante las próximas 24 horas, mientras continúa desplazándose paralelo a la costa. De persistir su trayectoria, el fenómeno podría alejarse gradualmente del territorio nacional, aunque sus bandas nubosas seguirán generando lluvias en el occidente y sur del país.

apr

