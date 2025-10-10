La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que un menor de edad en Querétaro y un policía en Veracruz son, hasta el momento, las primeras víctimas fatales derivadas de las fuertes lluvias registradas este jueves en 31 estados del país.

“Hasta ahora son estas dos personas que tenemos en el informe que lamentablemente fallecieron. Obviamente vamos a estar en contacto con sus familias, pero todavía no tenemos toda la información si hay algunas otras personas que perdieron la vida por motivo de las lluvias”, informó la mandataria.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que el presupuesto destinado a la atención de emergencias para 2025 es de 19 mil 430 millones de pesos, con el objetivo de brindar respuesta inmediata ante desastres naturales.

La presidenta detalló que la primera fase de atención se enfoca en ayuda a la población afectada, habilitación de refugios temporales, alimentos, y restablecimiento de servicios básicos, como energía eléctrica y movilidad en zonas dañadas.

“Se atiende la emergencia, que es ayuda a la población en caso de que haya viviendas inundadas, refugios, alimentación, recuperación del servicio eléctrico y de las carreteras para poder acceder. La Coordinación Nacional de Protección Civil define los municipios afectados y el nivel de impacto; a partir de ahí entra la Secretaría de Bienestar con un censo de afectaciones y apoyos individuales a las viviendas”, explicó.

En cuanto a la duración de las lluvias, Sheinbaum recordó que la temporada de huracanes en el Pacífico se extiende hasta octubre e incluso parte de noviembre, por lo que advirtió que las precipitaciones podrían continuar algunas semanas más.

“En el centro del país normalmente en octubre ya no hay lluvias tan importantes. Lo que pasa es que ahora, por la situación del cambio climático, muchos de los fenómenos meteorológicos que normalmente ocurrían en determinado periodo se han intensificado”, subrayó.

