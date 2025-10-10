Al menos 48 municipios veracruzanos, la mayoría del norte de la entidad, fueron afectados por las fuertes lluvias de las últimas 72 horas y las bajadas de agua de los principales ríos.

Las ciudades de Poza Rica y Álamo recibieron los mayores golpes de las crecidas de los afluentes, los cuales crecieron por las grandes cantidades de agua provenientes de las partes altas y estados circunvecinos.

Desbordamiento del río Cazones

Docenas de colonias y amplias zonas urbanas de ambas ciudades quedaron bajo el agua por los desbordamientos de los ríos Cazones y Pantepec, los cuales reciben aguas de otras entidades del país.

Las autoridades estatales, reportaron daños en 41 comunidades rurales de esa región, con daños de consideración; caminos cerrados por deslaves, incomunicaciones y pueblos pequeños bajo el agua.

El Ejército mexicano mantiene activo el Plan DN-II, el Plan Marina de la Secretaría de Marina y el Plan Tajín de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

En las primeras horas de las intensas lluvias, las imágenes eran de las cabeceras municipales con inundaciones en calles y avenidas; posteriormente la crecida de ríos inundó cultivos y viviendas asentadas en sus márgenes o en codos de los afluentes.

Y finalmente, durante las últimas horas, la cresta o el llamado golpe de agua comenzó a inundar amplias zonas urbanas y rurales, con miles de comercios y viviendas afectadas.

maot