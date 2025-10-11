Más Información
Las intensas lluvias que azotaron la tarde de este viernes al oriente de la Ciudad de México provocaron la inundación de las vías del Metro entre las estaciones Santa Marta y La Paz, correspondientes a la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo (STC), por lo que el servicio fue suspendido en el tramo de Guelatao a La Paz.
En el paradero de Santa Marta, se registraron largas filas de usuarios buscando un transporte alterno. Muchos pasajeros expresaron su frustración ante la falta de información y la dificultad para trasladarse.
“Llevo más de una hora esperando y no pasa ni un micro. Todo está parado. El agua se metió hasta los andenes, parecía un río”, relató Claudia Ramírez, vecina de la colonia Los Reyes.