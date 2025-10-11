Las intensas lluvias que azotaron la tarde de este viernes al oriente de la Ciudad de México provocaron la inundación de las vías del Metro entre las estaciones Santa Marta y La Paz, correspondientes a la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo (STC), por lo que el servicio fue suspendido en el tramo de Guelatao a La Paz.

En el paradero de Santa Marta, se registraron largas filas de usuarios buscando un transporte alterno. Muchos pasajeros expresaron su frustración ante la falta de información y la dificultad para trasladarse.

“Llevo más de una hora esperando y no pasa ni un micro. Todo está parado. El agua se metió hasta los andenes, parecía un río”, relató Claudia Ramírez, vecina de la colonia Los Reyes.