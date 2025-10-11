Más Información

Vinculan a proceso a Omar Bravo por abuso infantil agravado; permanecerá en prisión preventiva oficiosa

Poza Rica: escenas dramáticas y una ciudad bajo la fuerza del Río Cazones

Lluvias en cinco estados dejan más de 320 mil usuarios con afectaciones de energía: CFE; reportan deslaves y daños en viviendas

En medio de las inundaciones en Poza Rica, reportan saqueos de algunas tiendas

Inundaciones por fuertes lluvias dejan al menos 26 muertos; hay miles de casas afectadas en varios estados

Cae supuesto implicado en homicidio del cura de Guerrero Bertoldo Pantaleón

Las intensas lluvias que azotaron la tarde de este viernes al oriente de la Ciudad de México provocaron la inundación de las vías del Metro entre las estaciones Santa Marta y La Paz, correspondientes a la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo (STC), por lo que el servicio fue suspendido en el tramo de Guelatao a La Paz.

En el paradero de Santa Marta, se registraron largas filas de usuarios buscando un transporte alterno. Muchos pasajeros expresaron su frustración ante la falta de información y la dificultad para trasladarse.

“Llevo más de una hora esperando y no pasa ni un micro. Todo está parado. El agua se metió hasta los andenes, parecía un río”, relató Claudia Ramírez, vecina de la colonia Los Reyes.

