Más Información

Sheinbaum coordina plan de acción con cinco estados ante daños por lluvias; "No les faltará nada a damnificados"

Sheinbaum coordina plan de acción con cinco estados ante daños por lluvias; "No les faltará nada a damnificados"

Protección Civil reporta 37 muertos por lluvias en cuatro estados; Hidalgo, con mayor número de fallecimientos

Protección Civil reporta 37 muertos por lluvias en cuatro estados; Hidalgo, con mayor número de fallecimientos

Explosión e incendio de pipa en la México-Puebla; cierre total provoca caos vial

Explosión e incendio de pipa en la México-Puebla; cierre total provoca caos vial

Muere Diane Keaton, actriz de "Annie Hall" y "El Padrino"

Muere Diane Keaton, actriz de "Annie Hall" y "El Padrino"

México vs Argentina: Horario y canales para ver EN VIVO los Cuartos de Final del Mundial Sub 20, HOY, sábado 11 de octubre

México vs Argentina: Horario y canales para ver EN VIVO los Cuartos de Final del Mundial Sub 20, HOY, sábado 11 de octubre

Vinculan a proceso a “Nelson”, presunto líder del Tren de Aragua en la CDMX

Vinculan a proceso a “Nelson”, presunto líder del Tren de Aragua en la CDMX

La presidenta informó que en la reunión con la gobernadora de Veracruz y los gobernadores de Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, actualizaron las afectaciones y necesidades en cada municipio tras lasregistradas en los últimos días en el país.

A través de una publicación en redes sociales, la mandataria federal dijo que será la la que informe el resumen de la reunión y adelantó que se reunirán nuevamente este mismo 11 de octubre a las 7:00 pm.

En esta reunión también participaron autoridades del gobierno federal, con el fin de atender la emergencia en el país que ha dejado hasta ahora y cientos de afectaciones materiales.

Lee también

La Presidenta expresó su solidaridad y apoyo a todas las personas que perdieron un familiar, así como a población damnificada a quien les aseguró que no les faltará nada.

Recordó ademas que en los cinco estados están desplegados integrantes y equipos del Gobierno de México para la apertura de caminos y atención a las comunidades.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses