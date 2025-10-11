La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en la reunión con la gobernadora de Veracruz y los gobernadores de Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, actualizaron las afectaciones y necesidades en cada municipio tras las lluvias registradas en los últimos días en el país.

A través de una publicación en redes sociales, la mandataria federal dijo que será la Coordinación Nacional de Protección Civil la que informe el resumen de la reunión y adelantó que se reunirán nuevamente este mismo 11 de octubre a las 7:00 pm.

En esta reunión también participaron autoridades del gobierno federal, con el fin de atender la emergencia en el país que ha dejado hasta ahora 37 personas sin vida y cientos de afectaciones materiales.

La Presidenta expresó su solidaridad y apoyo a todas las personas que perdieron un familiar, así como a población damnificada a quien les aseguró que no les faltará nada.

Recordó ademas que en los cinco estados están desplegados integrantes y equipos del Gobierno de México para la apertura de caminos y atención a las comunidades.

nro