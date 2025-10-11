Más Información

Protección Civil reporta 37 muertos por lluvias en cuatro estados; Hidalgo, con mayor número de fallecimientos

Sheinbaum anuncia censos para la entrega de apoyos a afectados por fuertes lluvias; “a nadie dejaremos desamparado"

Vinculan a proceso a “Nelson”, presunto líder del Tren de Aragua en la CDMX

Aeroméxico y Delta impugnan orden del gobierno de Trump para disolver su alianza

Muere Diane Keaton, actriz de "Annie Hall" y "El Padrino"

Encuentran muerto a tigre de bengala que se fugó de zoológico en Puebla; flotaba bajo árboles caídos

Pachuca.- Se incrementó a 22 el número de personas fallecidas en el estado de, a consecuencia de las registradas en los últimos días. Además, se reportan 150 comunidades sin acceso, debido al colapso de caminos y puentes.

Suman 22 personas fallecidas

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se informó que Hidalgo reporta 22 personas fallecidas, la mayoría por deslaves. Sin embargo, no se precisó si en este conteo se incluyen las dos víctimas que perdieron la vida tras la caída de un árbol sobre su vehículo.

Se indicó que en Hidalgo existen 13 municipios afectados con un saldo preliminar de mil 200 viviendas dañadas, 308 escuelas con daños y 59 centros de salud con distintos niveles de afectación, además de las 150 localidades que permanecen totalmente aisladas.

Ante la emergencia, se han habilitado centros de acopio y refugios temporales para las personas que perdieron su patrimonio. Sin embargo, aún hay comunidades a las que no ha sido posible llevar ayuda, y se desconoce si existen más víctimas o personas lesionadas.

