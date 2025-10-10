Más Información
La tormenta tropical Raymond continúa su desplazamiento hacia el sur de Baja California Sur, con lluvias intensas y oleaje elevado en las costas del Pacífico mexicano, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
A las 21:15 horas, su centro se localizó a 210 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 375 km al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Presenta vientos máximos sostenidos de 85 km/h, rachas de 100 km/h y avanza al noroeste a una velocidad de 30 km/h.
Durante las próximas horas, el sistema provocará lluvias intensas en Jalisco, Colima y Michoacán; muy fuertes en Nayarit, y fuertes en el sur de Baja California Sur y Sinaloa. También se esperan rachas de viento de hasta 90 km/h en costas de Colima y Jalisco, y de 40 a 60 km/h en Nayarit, Sinaloa y Michoacán.
El oleaje alcanzará entre 3 y 4 metros de altura en costas de Colima y Jalisco, y de 2 a 3 metros en Nayarit, Sinaloa y Michoacán.
El SMN mantiene activa la zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Manzanillo, Colima, hasta Cabo Corrientes, Jalisco, incluidas las islas Marías, Nayarit, así como desde Los Barriles hasta Santa Fe, en Baja California Sur.
Las autoridades alertaron que las precipitaciones podrían generar descargas eléctricas, encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, mientras que los vientos podrían derribar árboles y anuncios.
