Encuentran muerto a tigre de bengala que se fugó de zoológico en Puebla; flotaba bajo árboles caídos

El tigre de bengala que se fugó del Parque Animalia, en Xicotepec, Puebla, tras afectaciones al inmueble por las fuertes lluvias, fue encontrado muerto, flotando bajo raíces y troncos de árboles.

Así lo informó el director del zoológico Animalia en redes sociales, donde explicó que el gran felino fue encontrado por voluntarios que trabajan con el parque, enredado en raíces y bajo un tronco, mismo que fue derribado y arrastrado por las fuertes corrientes de la inundación.

"¡Ya lo encontramos! Estaba bajo raíces y árboles. Ayer, afortunadamente, un muchachito de los que trabajan con nosotros vio que se asomaba un cachito de su mano y moviendo ese gran escombro de residuos se detectó que era nuestro tigre.

“Hubiera querido capturarlo como ya estaba planeado con un grupo de especialistas, como estaba planeado buscarlo a partir de hoy, pero Dios sabe porqué hace las cosas", publicó Carlos Barragán Amador.

Ayer por la noche, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), llamó a los ciudadanos a evitar acercarse o intentar atrapar y/o herir al ejemplar que tiene un peso de aproximadamente 130 kilogramos ya que un equipo de veterinarios especializados, con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), ya estaba realizando labores de búsqueda del animal.

Esta mañana, EL UNIVERSAL solicitó a la Profepa confirmar el fallecimiento del animal, a lo que la dependencia respondió que se trata de información verídica.

El área de comunicación social de la dependencia adelantó que en unas horas emitirá información sobre las condiciones en las que se halló al felino y las causas de su muerte, derivadas de las fuertes corrientes de agua.