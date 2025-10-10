La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) alertó que un Tigre de Bengala se fugó del Parque Animalia, en Xicotepec de Juárez, Puebla, tras afectaciones al inmueble por las fuertes lluvias. Ante el hecho, llamó a la población a no intentar capturarlo para no poner en peligro su vida.

En un comunicado, la Procuraduría también llamó a los ciudadanos a evitar acercarse, o intentar atrapar y/o herir al ejemplar que tiene un peso de aproximadamente 130 kilogramos.

“Solicitamos a la población no intentar capturarlo o ahuyentarlo (al tigre de bengala), mucho menos herirlo o cazarlo. Y, en caso de avistamiento, les pedimos resguardarse en un lugar seguro y avisar al C5 ubicado en la región, a través del teléfono: 911.

Las autoridades locales emitieron una alerta a la población por el felino, el cual es buscado por elementos de los tres órdenes de gobierno.

El alcalde de Xicotepec de Juárez y dueño del zoológico, Carlos Barragán Amador emitió un mensaje en redes sociales para reportar que tras el desbordamiento del Río San Marcos, se dañó la infraestructura del recinto animal.

“Quiero alertar a la ciudadanía de los pueblos aledaños a Animalia, ya que un tigre anda libre y sé que son animales feroces que deben estar encerrados”, manifestó y pidió a la población mantenerse resguardada y reportar cualquier avistamiento al número de emergencias.

De acuerdo con un reporte oficial, suman 38 municipios y 66 comunidades afectadas tanto por las precipitaciones pluviales como por desbordamiento de ríos y deslaves; además de 29 tramos carreteros y caminos dañados

Las regiones con más daños son Acateno; Ajalpan; Ayotoxco; Camocuautla; Chilchotla; Chiautla de Tapia; Chiconcuautla; Coyomeapan; Eloxochitlán; Francisco Z. Mena; Huehuetla; Hueytamalco; Huauchinango; Jalpan; Jopala; Naupan; Nauzontla; Pahuatlán; Pantepec; San Esteban Cuautempan; San Sebastián Tlacotepec; Tepango de Rodríguez.

Así como Teziutlán; Tlapacoya; Tlacuilotepec; Tlaxco; Tlatlauquitepec; Venustiano Carranza; Vicente Guerrero; Xicotepec de Juárez; Zautla; Zacapoaxtla; Zacatlán; Zapotitlán de Méndez; Zihuateutla; Zoquitlán; Tetela de Ocampo

