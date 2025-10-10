Tres personas han fallecido, hasta ahora, en territorio veracruzano a consecuencia de las fuertes lluvias y desbordamientos de ríos.

A la muerte de un agente policiaco en Papantla (Norte de Veracruz), la de un doctor que viajaba en un auto arrastrado por la corriente de un río en Los Reyes (zona centro), se sumó el de una joven estudiante que falleció ahogada en calles de la ciudad de Poza Rica.

La víctima fue identificada como estudiante de la Universidad Veracruzana, cuyo cuerpo apareció cuando comenzaron a bajar las aguas del Río Cazones que inundaron grandes partes de la ciudad de Poza Rica.

De acuerdo con el último reporte, las fuertes precipitaciones pluviales habían afectado 48 municipios, la mayoría de ellos del norte del estado, entre ellos Poza Rica, donde se vivieron momentos dramáticos cuando la corriente de agua dejó atrapados a cientos de ciudadanos.

Docenas de habitantes de partes bajas y medias de la ciudad grabaron videos -desde los techos de la Central de Autobuses, comercios y viviendas- y documentaron los graves daños: autos arrastrados por la corriente, autobuses cubiertos por el agua y personas indefensas ante la fuerza de la naturaleza.

Un Oxxo tragado completamente por el agua revuelta; la fachada de la Central de Autobuses ahogándose lentamente, como la ciudad misma.

Horas antes, autoridades federales alertaron del inminente desbordamiento del Río Cazones. Los fuertes escurrimientos de agua provenientes de las partes altas de dicha cuenca hidrológica, habían elevado de súbito más de dos metros los niveles de dicho río.

El Organismo de la Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua, alertó que en Poza Rica el nivel del río ya se encontraba dentro de valores altos, por lo que al arribar esta avenida de agua se preveía “un desbordamiento inminente”.

Y fue durante la madrugada y mañana de este viernes cuando la cresta de agua alcanzó a la ciudad, con fuertes inundaciones que tomaron por sorpresa a miles de habitantes a quienes jamás les llegó el aviso oficial.

Durante las horas críticas, ninguna embarcación del Ejército, ni la Marina ni de la Policía Estatal; fue horas después cuando llegó la ayuda de manera directa para las cientos de personas atrapadas.

dmrr/cr