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La defensa de Vicente Carrillo Fuentes, exlíder del Cártel de Juárez, negocia un posible acuerdo de culpabilidad con el gobierno de Estados Unidos, pero pidió tiempo a la jueza Joan M. Azrak, de la corte del Distrito Este de Nueva York, para poder determinar si es posible.

Durante una audiencia de "El Viceroy", celebrada este martes, la jueza fijó el próximo 28 de julio como fecha de la siguiente comparecencia.

Un eventual acuerdo podría implicar que Carrillo Fuentes, hermano del fallecido Amador Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, coopere con la Justicia estadounidense en otros casos, a cambio de una sentencia reducida.

Carrillo Fuentes está acusado de siete delitos relacionados con tráfico de drogas. El capo mexicano es señalado de traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos.

El exlíder del Cártel de Juárez está preso en una cárcel de Nueva York desde febrero del año pasado.

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