Con el objetivo de apoyar a mujeres con secuelas por cáncer de mama, la presidenta del Sistema DIF Sinaloa, la doctora Eneyda Rocha Ruiz inauguró esta mañana una nueva área destinada brindar servicio de cirugía plástica reconstructiva en el Hospital General de Culiacán IMSS-Bienestar “Dr. Bernardo J. Gastélum”.

La Clínica Reconstructiva de Mama apoya a las mujeres que hayan perdido su seno a causa de cáncer de mama y tiene el objetivo de brindar atención especializada, integral, oportuna y de calidad en la evaluación y tratamiento reconstructivo en pacientes con secuelas por este cáncer.

Se realizará la detección temprana a pacientes con alta cobertura, se brindará atención médica, quirúrgica, psicológica y de trabajo social en una misma unidad, con estos servicios se pretende disminuir los tiempos de diagnóstico y de tratamiento reconstructivo final.

Durante la inauguración Eneyda Rocha Ruiz dijo que “con la apertura de estos espacios reafirmamos nuestro compromiso en la atención a la salud, la dignidad de las personas y el bienestar de la población, este es un espacio que le va a dar sonrisa a muchísimas mujeres que les va a regresar la seguridad a quienes están siendo diagnosticadas, a esas 800 mujeres que cada año son diagnosticadas con cáncer de mama, sepan que no están solas, que hay todo un equipo multidisciplinario, muy capaz, tanto en sus conocimientos como en su amor al prójimo que las van a recibir con mucho cariño y las van a atender a ellas de sus familias, porque también se atiende el tema de la salud emocional”.

Durante la inauguración estuvo el Dr. Cuitláhuac González Galindo, Secretario de Salud y Director General de los servicios de Salud en Sinaloa; el Dr. Lucas Lugo Félix, Subdirector Médico del Hospital General IMSS-Bienestar “Dr. Bernardo J. Gastélum”; la Dra. Rafaela Martínez Terrazas, Cirujana Titular de Residentes en Hospital General IMSS-Bienestar.

Cabe destacar que las mujeres que requieran atención del programa gratuito de cirugías de reconstrucción de mama se hará de manera normal a través del registro en DIF Sinaloa o bien las que acudan para recibir atención en el Hospital General de Culiacán para lo cual sólo tienen que solicitar consulta en la recepción del Hospital de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas.

