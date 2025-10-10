Cae supuesto implicado en homicidio del cura de Guerrero Bertoldo Pantaleón

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch informó que se detuvo a Miguel Ángel “N”, relacionado con el caso del párroco católico Bertoldo Pantaleón asesinado en Guerrero.

Por medio de una publicación en redes sociales, García Harfuch dio a conocer que en seguimiento a labores de investigación en el estado Guerrero, se logró la aprehensión de dicho sujeto.

Detalló que elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, en coordinación con Ejército, Marina, Guardia Nacional, FGR, cumplimentaron la orden de aprehensión contra Ángel “N”.

Lee también Entre aplausos y llanto, sepultan a Bartolo Pantaleón, sacerdote asesinado en Guerrero

Hallan sin vida al sacerdote Bertoldo Pantaleón, reportado como desaparecido en Guerrero (06/10/2025). Foto: Especial

Miguel Ángel N es acusado por el delito de homicidio calificado en grado de copartícipe. La detención ocurrió en Chilpancingo. Hasta ahora no se informó si el detenido se trata del supuesto chofer implicado en el caso.

Omar García Harfuch dijo en días pasado que el supuesto chofer era el principal sospecho del asesinato del sacerdote, sin embargo, en la comunidad de Mezcala lo pobladores contradijeron esa versión afirmando que el sacerdote no contaba con chofer y se movía solo, solo en ocasiones era acompañado por religiosas en el territorio que abarcaba su parroquia.

El sacerdote fue hallado muerto sobre la carretera federal México-Acapulco el pasado 6 de octubre y se reportó su desaparición el sábado 4 de octubre en la comunidad Azcala, municipio de Cocula, según informó la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Guerrero en una ficha de localización que difundió.

Lee también Inundaciones, deslaves y derrumbes por fuertes lluvias, dejan al menos 26 muertos y miles de viviendas afectadas en varios estados

El cuerpo de la víctima fue hallado dentro de una camioneta y tenía señas de impacto de balas. Fue visto por última vez en la comunidad de Atzcala, en el municipio de Cocula, donde asistió a oficiar una misa de 15 años.

Bertoldo Pantaleón era el párroco de la iglesia de San Cristóbal, en Mezcal, llegó en febrero del 2018 tras el asesinato del entonces párroco el sacerdote Germaín Muñoz García.

El caso del sacerdote generó indignación, por lo que la Compañía de Jesús en México exigió que las autoridades de Guerrero esclarezcan el asesinato.

Hace unos días, durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, García Harfuch afirmó que todo indicaba que el sacerdote habría sido asesinado por su chofer.

"Todo indica que él muere arriba de su camioneta, lo matan arriba de su camioneta. Iba a salir a dar misa y todo indica que es su propio chofer; estamos en búsqueda y apoyando a la fiscalía para la detención de esta persona”, señaló.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro