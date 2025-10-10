Más Información

Sheinbaum atiende con gobernadores emergencia por lluvias en el país; trabajan en restablecimiento eléctrico

Caso CIBanco: ¿Qué pasa cuando se liquida un banco en México?

Reportan que Trump llamó a María Corina Machado para felicitarla por su premio Nobel de la Paz

Alto el fuego en Gaza entra en vigor, afirma ejército israelí; crece esperanza para el final de la guerra

Adidas acuerda resarcimiento con comunidad oaxaqueña por plagio de huaraches artesanales; llegan a acuerdos con la marca

Sheinbaum reitera apoyo a Pedro Castillo tras destitución de Dina Boluarte en Perú; llama a que se libere

Pachuca.- Al menos 16 personas perdieron la vida, más de mil viviendas resultaron afectadas, 87 derrumbes, 38 deslaves, 59 hospitales y clínicas con afectaciones y 71 caminos dañados son parte de las consecuencias que han dejado hasta el momento las , informó el Gobierno del estado de encabezada por Julio Menchaca Salazar.

Afectaciones en 84 demarcaciones

Las afectaciones por las lluvias cubren casi las 84 demarcaciones; sin embargo, la Sierra, la Huasteca, así como la zona Otomí-Tepehua son las que presentan mayores destrozos.

Casas debajo de los escombros, así como ríos desbordados que inundaron las localidades, así como desgajamiento de cerros, son parte del recuento de estos daños.

Cientos de familias solicitan al gobierno apoyo y traslado en helicóptero, debido a que los accesos se encuentran totalmente bloqueados. Además, se mantiene la alerta por las lluvias que continúan en la zona.

El gobernador encabeza los trabajos que se realizan en esta entidad para atender a la población afectada.

