Pachuca.- Al menos 16 personas perdieron la vida, más de mil viviendas resultaron afectadas, 87 derrumbes, 38 deslaves, 59 hospitales y clínicas con afectaciones y 71 caminos dañados son parte de las consecuencias que han dejado hasta el momento las lluvias, informó el Gobierno del estado de Hidalgo encabezada por Julio Menchaca Salazar.
Afectaciones en 84 demarcaciones
Las afectaciones por las lluvias cubren casi las 84 demarcaciones; sin embargo, la Sierra, la Huasteca, así como la zona Otomí-Tepehua son las que presentan mayores destrozos.
Casas debajo de los escombros, así como ríos desbordados que inundaron las localidades, así como desgajamiento de cerros, son parte del recuento de estos daños.
Cientos de familias solicitan al gobierno apoyo y traslado en helicóptero, debido a que los accesos se encuentran totalmente bloqueados. Además, se mantiene la alerta por las lluvias que continúan en la zona.
El gobernador encabeza los trabajos que se realizan en esta entidad para atender a la población afectada.
