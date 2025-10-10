Más Información
Alto el fuego en Gaza entra en vigor, afirma ejército israelí; crece esperanza para el final de la guerra
Revocan licencia y liquidan CIBanco, señalado por EU de posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero
"Hoy más que nunca contamos con el presidente Trump", dice María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz; le dedica premio
Adidas acuerda resarcimiento con comunidad oaxaqueña por plagio de huaraches artesanales; llegan a acuerdos con la marca
Ante las condiciones climáticas que prevalecen en las costas de Colima y Jalisco por la presencia de la Tormenta Tropical "Raymond", las autoridades de ambos estados decidieron la suspensión de las clases presenciales este viernes en la zona de influencia del fenómeno meteorológico.
Suspenden clases en Colima
En Colima la suspensión presencial aplica para la comunidad educativa del turno vespertino de todos los niveles educativos de escuelas públicas y privadas en todo el municipio de Manzanillo, las comunidades de Cuyutlán y El Paraíso, en Armería, y Tecuanillo en Tecomán, por lo que se retomarán los trabajos de manera virtual a través de las plataformas educativas.
Suspensión de clases en Jalisco
En Jalisco, la Secretaría de Educación informó que las clases presenciales se suspendieron en ambos turnos de escuelas de todos los niveles educativos a cargo de esa dependencia en nueve municipios de la entidad.
Lee también Veracruz, Puebla y San Luis Potosí, los estados más afectados por las lluvias de esta madrugada: Protección Civil
La suspensión aplicará en los planteles ubicados en los municipios de Cabo Corrientes, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Pihuamo, Puerto Vallarta, Tomatlán, Tonila y Tuxpan.
La medida permanecerá vigente hasta que las condiciones meteorológicas mejoren y las lluvias no representen riesgo para la población.
Hasta ahora, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco ha informado que se presentan lluvias ligeras en la costa pero se espera que se intensifiquen durante las próximas horas.
Lee también Tormenta tropical "Raymond" mantiene su fuerza frente a las costas del Pacífico; provocará lluvias intensas y oleaje elevado
maot