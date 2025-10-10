Más Información

Alto el fuego en Gaza entra en vigor, afirma ejército israelí; crece esperanza para el final de la guerra

Revocan licencia y liquidan CIBanco, señalado por EU de posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero

Sheinbaum confirma dos fallecidos por lluvias; presupuesto para emergencias asciende a 19 mil mdp

"Hoy más que nunca contamos con el presidente Trump", dice María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz; le dedica premio

Adidas acuerda resarcimiento con comunidad oaxaqueña por plagio de huaraches artesanales; llegan a acuerdos con la marca

Sheinbaum reitera apoyo a Pedro Castillo tras destitución de Dina Boluarte en Perú; llama a que se libere

La presidenta confió en el acuerdo de paz en la propuesto por el mandatario estadounidense Donald Trump, firmado en una fase por Israel y Hamas.

En su conferencia mañanera de este viernes 10 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo pidió al canciller que informe sobre la situación de las seis personas mexicana detenidas por Israel, y luego de que la embajadora de ese país, Einat Kranz Neiger, negó que hubo malos tratos.

“Ya el canciller, en pláticas con los mexicanos que estuvieron en la Flotilla que ya afortunadamente están en México, puede dar la información a partir de lo que ellos comentan”, dijo.

“Yo creo que lo importante ahora es rescatar este acuerdo de paz, que parece se ha llegado. Lo ha reconocido Hamás en la Franja de Gaza, el gobierno de Israel, esta negociación que encabezó principalmente el gobierno de los Estados Unidos.

“Y esperemos que realmente sea un acuerdo de paz y de soberanía de los pueblos, ese es nuestro pensamiento en este momento”, destacó la Presidenta.

