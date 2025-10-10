Más Información
Alto el fuego en Gaza entra en vigor, afirma ejército israelí; crece esperanza para el final de la guerra
Revocan licencia y liquidan CIBanco, señalado por EU de posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero
"Hoy más que nunca contamos con el presidente Trump", dice María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz; le dedica premio
Adidas acuerda resarcimiento con comunidad oaxaqueña por plagio de huaraches artesanales; llegan a acuerdos con la marca
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confió en el acuerdo de paz en la Franja de Gaza, propuesto por el mandatario estadounidense Donald Trump, firmado en una fase por Israel y Hamas.
En su conferencia mañanera de este viernes 10 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo pidió al canciller Juan Ramón de la Fuente que informe sobre la situación de las seis personas mexicana detenidas por Israel, y luego de que la embajadora de ese país, Einat Kranz Neiger, negó que hubo malos tratos.
“Ya el canciller, en pláticas con los mexicanos que estuvieron en la Flotilla que ya afortunadamente están en México, puede dar la información a partir de lo que ellos comentan”, dijo.
“Yo creo que lo importante ahora es rescatar este acuerdo de paz, que parece se ha llegado. Lo ha reconocido Hamás en la Franja de Gaza, el gobierno de Israel, esta negociación que encabezó principalmente el gobierno de los Estados Unidos.
“Y esperemos que realmente sea un acuerdo de paz y de soberanía de los pueblos, ese es nuestro pensamiento en este momento”, destacó la Presidenta.
Sheinbaum: Ni Salinas Pliego ni sus representantes se han acercado para pagar sus impuestos; “no es de un día a otro”, dice
