Más Información

Poza Rica: escenas dramáticas y una ciudad bajo la fuerza del Río Cazones

Poza Rica: escenas dramáticas y una ciudad bajo la fuerza del Río Cazones

Lluvias en cinco estados dejan más de 320 mil usuarios con afectaciones de energía: CFE; reportan deslaves y daños en viviendas

Lluvias en cinco estados dejan más de 320 mil usuarios con afectaciones de energía: CFE; reportan deslaves y daños en viviendas

En medio de las inundaciones en Poza Rica, reportan saqueos de algunas tiendas

En medio de las inundaciones en Poza Rica, reportan saqueos de algunas tiendas

Inundaciones por fuertes lluvias dejan al menos 26 muertos; hay miles de casas afectadas en varios estados

Inundaciones por fuertes lluvias dejan al menos 26 muertos; hay miles de casas afectadas en varios estados

Crónica: Una lluvia incesante y la noche que la huasteca potosina no durmió

Crónica: Una lluvia incesante y la noche que la huasteca potosina no durmió

Cae supuesto implicado en homicidio del cura de Guerrero Bertoldo Pantaleón

Cae supuesto implicado en homicidio del cura de Guerrero Bertoldo Pantaleón

Cancún.- La gobernadora de Quintana Roo, , anunció la reanudación del vuelo directo entre , una conexión que volverá a operar a partir del 4 de junio de 2026, justo en vísperas del , después que hace 4 años no se tenía ese vuelo.

El nuevo enlace aéreo permitirá una mayor conectividad internacional para el Caribe mexicano, fortaleciendo el flujo de visitantes entre ambos destinos turísticos de primer nivel, destacó la titular del Ejecutivo.

Leer también:

El vuelo Las Vegas–Cancún será sin escalas y volverá a operar a partir del 4 de junio de 2026, justo en vísperas del Mundial de Futbol. (Foto: especial)
El vuelo Las Vegas–Cancún será sin escalas y volverá a operar a partir del 4 de junio de 2026, justo en vísperas del Mundial de Futbol. (Foto: especial)

La ruta, que había sido suspendida durante cuatro años, volverá sin escalas, con un avión 737-800 de 175 personas de capacidad, y operará de manera regular, los días lunes, jueves, viernes, sábado y domingo, consolidando a Cancún como uno de los principales centros turísticos y de transporte aéreo del país.

Mara Lezama destacó que esta nueva conexión contribuirá al fortalecimiento de la actividad turística y económica en Quintana Roo, generando prosperidad compartida y bienestar para las y los habitantes del estado.

“Así se fortalece la actividad aérea, llegan más turistas y avanzamos hacia lo que buscamos: prosperidad compartida”, agregó la Gobernadora.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses