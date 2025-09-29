Cancún, Q. R.- La Presidenta Municipal, Ana Paty Peralta, celebró con entusiasmo que por primera vez en Quintana Roo/Cancún y segunda vez en México llegara el Pokémon GO City Safari, un evento internacional que posiciona a la ciudad como un destino de turismo digital, innovación tecnológica y experiencias culturales únicas.

Durante los días 27 y 28 de septiembre, gracias a la colaboración de la Secretaría Municipal de Turismo y la empresa desarrolladora de Pokémon Go, Niantic, miles de jugadores locales, nacionales e internacionales recorrieron nueve de los lugares más icónicos de la ciudad: Terminal ADO, Playa Langosta, Parque de las Palapas, Marina Puerto Cancún, Plaza La Isla, Parque Kabah, Playa Fórum, Malecón Tajamar y Playa Delfines, fusionando la esencia caribeña con la magia interactiva del universo Pokémon.

La experiencia incluyó Pokémon exclusivos de la región, estatuas a escala real de personajes emblemáticos del juego como “Eevee”, viseras de “Pikachu”, rallies de sellos coleccionables, encuentros con influencers y comunidades de jugadores, además de espacios temáticos diseñados para inmortalizar la aventura en fotografías y redes sociales. Asimismo, gracias a la colaboración con socios estratégicos, se ofrecieron descuentos en hoteles, transporte y comercios locales, potenciando también la derrama turística, económica y la hospitalidad cancunense.

Al compartir sede con solo cuatro ciudades en el mundo como Ámsterdam, Valencia, Vancouver y Bangkok, Cancún se reafirma como un destino moderno, diverso y a la vanguardia, que no solo brilla por sus playas de ensueño, sino también por su capacidad de apostar por experiencias innovadoras y globales.

Con iniciativas como esta, Ana Paty Peralta consolida su visión de una ciudad que evoluciona y se abre al futuro, respaldando proyectos que conectan la tradición turística con la tecnología y la cultura digital ya que Cancún no solo recibe visitantes, los inspira a vivir experiencias inolvidables.

