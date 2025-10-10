Más Información
El número de víctimas mortales aumentó a cinco y a 13 los desaparecidos en la Sierra Norte y Nororiental de Puebla, regiones afectadas por fuertes lluvias, deslaves y desgajamientos de cerros sobre viviendas.
Las autoridades estatales reportaron de manera oficial cinco fallecidos, dos de los cuales ocurrieron en el municipio de Pahuatlán, uno en Tlacuilotepec y dos más en Xicotepec y Huauchinango.
De acuerdo con un reporte oficial, suman 38 municipios y 66 comunidades afectadas tanto por las precipitaciones pluviales como por desbordamiento de ríos y deslaves; además de 29 tramos carreteros y caminos dañados.
Las regiones con más daños son Acateno; Ajalpan; Ayotoxco; Camocuautla; Chilchotla; Chiautla de Tapia; Chiconcuautla; Coyomeapan; Eloxochitlán; Francisco Z. Mena; Huehuetla; Hueytamalco; Huauchinango; Jalpan; Jopala; Naupan; Nauzontla; Pahuatlán; Pantepec; San Esteban Cuautempan; San Sebastián Tlacotepec; Tepango de Rodríguez.
Así como Teziutlán; Tlapacoya; Tlacuilotepec; Tlaxco; Tlatlauquitepec; Venustiano Carranza; Vicente Guerrero; Xicotepec de Juárez; Zautla; Zacapoaxtla; Zacatlán; Zapotitlán de Méndez; Zihuateutla; Zoquitlán; Tetela de Ocampo.
En el municipio Xicotepec de Juárez se reportan deslaves en diez localidades, así como afectaciones por inundaciones que alcanzaron a un hospital, además de una explosión en una tubería Pemex y derrame de hidrocarburo en el río San Marcos.
En el municipio Huauchinango hay desbordamientos, inundaciones, deslaves; derrame de petróleo por colapso parcial de un dique y siete deslaves en tramos carreteros; mientras que en Francisco Z. Mena se desbordó el río Pantepec generando cortes viales, de luz y deslaves.
La carretera federal México Tuxpan, a la altura del municipio poblano de Venustiano Carranza, sufro cierres totales en varios kilómetros
