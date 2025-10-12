Más Información

Suman 48 muertos y miles de damnificados por lluvias

“Este premio es un impulso para conquistar la libertad”: María Corina, tras ganar el Nobel de la Paz

Primer informe de actividades de Clara Brugada; sigue aquí el minuto a minuto

Comité de Emergencia en sesión permanente por lluvias, informa Sheinbaum; continúa apoyo a damnificados

De los foros a los ataques: el discurso incel prende alarmas en México

"No vamos a dejar a nadie desamparado"; Sheinbaum visita Puebla, Veracruz e Hidalgo, entidades afectadas por lluvias

La presidenta del Senado,, adelantó que esta semana en el Senado avanzarán con una agenda centrada en acciones solidarias para apoyar a la población afectada por las en distintas entidades del país, por lo que este lunes se instalará el centro de acopio “para apoyar a nuestras hermanas y hermanos damnificados”.

Además, informó que esta misma semana la minuta de la reforma a la se discutirá en comisiones y posteriormente en el pleno.

Destacó que otro de los asuntos importantes es que se presentará la ratificación de como subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La presidenta del Senado confirmó que el próximo miércoles 15 de octubre, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, comparecerá ante el pleno, como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno de la presidenta .

Laura Itzel Castillo afirmó que desde la Mesa Directiva, “estaremos atentos para recibir la minuta de la Reforma a la Ley de Amparo con sus modificaciones”.

“Desde la casa del pueblo, seguimos trabajando en favor de nuestra nación”, destacó la presidenta del Senado en un mensaje en redes sociales.

