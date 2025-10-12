La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, adelantó que esta semana en el Senado avanzarán con una agenda centrada en acciones solidarias para apoyar a la población afectada por las intensas lluvias en distintas entidades del país, por lo que este lunes se instalará el centro de acopio “para apoyar a nuestras hermanas y hermanos damnificados”.

Además, informó que esta misma semana la minuta de la reforma a la Ley Aduanera se discutirá en comisiones y posteriormente en el pleno.

Destacó que otro de los asuntos importantes es que se presentará la ratificación de Roberto Velasco Álvarez como subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La presidenta del Senado confirmó que el próximo miércoles 15 de octubre, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, comparecerá ante el pleno, como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Laura Itzel Castillo afirmó que desde la Mesa Directiva, “estaremos atentos para recibir la minuta de la Reforma a la Ley de Amparo con sus modificaciones”.

“Desde la casa del pueblo, seguimos trabajando en favor de nuestra nación”, destacó la presidenta del Senado en un mensaje en redes sociales.

