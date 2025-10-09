Este jueves 9 de octubre, el Senado recibió un oficio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el nombramiento Roberto Velasco Álvarez como subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En el marco de la próxima revisión del T-MEC, y ante la reciente expedición del Reglamento Interior de la SRE, se elevó a subsecretaría la Unidad para América del Norte que ocupaba Velasco.

De acuerdo al marco legal, este nombramiento deberá ser ratificado por el Senado y se espera de que la Comisión de Relaciones Exteriores determine la fecha de la comparecencia.

Ahí, Velasco expondrá su propuesta de trabajo y responderá a las preguntas de las senadoras y los senadores como parte del proceso para su ratificación.

Roberto Velasco agradece a Sheinbaum nombramiento

A través de redes sociales, Roberto Velasco Álvarez agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum el nombramiento como subsecretario para América del Norte de la SRE.

"Seguiré desempeñándome con lealtad, profesionalismo y entrega a la defensa de nuestra comunidad y de la soberanía de México", dijo Velasco.

¿Quién es Roberto Velasco?

De diciembre de 2018 a junio 2020, Roberto Velasco se desempeñó como director general de Comunicación Social de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en ese entonces a cargo de Marcelo Ebrard, y después ocupó la titularidad de la Unidad para América del Norte.

