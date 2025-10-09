Más Información

Corte aplaza revisión de cobro de impuesto de 2% a repartidores de Uber, Didi, Rappi; trabajadores se manifiestan

Corte aplaza revisión de cobro de impuesto de 2% a repartidores de Uber, Didi, Rappi; trabajadores se manifiestan

Fiscalía de Jalisco reactiva dos denuncias antiguas contra Omar Bravo; asegura que administración pasada las archivó

Fiscalía de Jalisco reactiva dos denuncias antiguas contra Omar Bravo; asegura que administración pasada las archivó

Aduanas de México alista 14 laboratorios para evitar más huachicol fiscal

Aduanas de México alista 14 laboratorios para evitar más huachicol fiscal

Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora de Conahcyt, presume su exclusivo estudio de arte

Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora de Conahcyt, presume su exclusivo estudio de arte

László Krasznahorkai, el escitor húngaro que ha dedicado su vida y obra al terror apocalíptico

László Krasznahorkai, el escitor húngaro que ha dedicado su vida y obra al terror apocalíptico

Senado recibe minuta corregida de Ley Aduanera; oposición adelanta voto en contra

Senado recibe minuta corregida de Ley Aduanera; oposición adelanta voto en contra

Este jueves 9 de octubre, el recibió un oficio de la presidenta , con el nombramiento Roberto Velasco Álvarez como subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En el marco de la próxima revisión del , y ante la reciente expedición del Reglamento Interior de la SRE, se elevó a subsecretaría la Unidad para que ocupaba Velasco.

De acuerdo al marco legal, este nombramiento deberá ser ratificado por el Senado y se espera de que la Comisión de Relaciones Exteriores determine la fecha de la comparecencia.

Lee también

Ahí, Velasco expondrá su propuesta de trabajo y responderá a las preguntas de las senadoras y los senadores como parte del proceso para su ratificación.

Roberto Velasco agradece a Sheinbaum nombramiento

A través de redes sociales, Roberto Velasco Álvarez agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum el nombramiento como subsecretario para América del Norte de la SRE.

"Seguiré desempeñándome con lealtad, profesionalismo y entrega a la defensa de nuestra comunidad y de la soberanía de México", dijo Velasco.

¿Quién es Roberto Velasco?

De diciembre de 2018 a junio 2020, Roberto Velasco se desempeñó como director general de Comunicación Social de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en ese entonces a cargo de Marcelo Ebrard, y después ocupó la titularidad de la Unidad para América del Norte.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses